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Озеро в Киеве держит в страхе необычная рыба: ихтиолог рассказала, чем она опасна (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
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Почему вокруг озера Вербное растет тревога
Почему вокруг озера Вербное растет тревога. Фото Коллаж "Телеграфа"

Посдствия могут быть крайне серьезными

В озере Вербном в Оболонском районе Киева местные жители выявили проблему с инвазивной рыбой. Красочный и красивый солнечный окунь стал большой угрозой для этого водоема.

Соответствующая информация была опубликована на странице "Життя Оболонь Київ" в Facebook. Согласно заявлениям коммунального предприятия "Плесо", данная рыба почти вытеснила местную рыбу из водоема.

"То есть проблема уже не просто в отдельных экземплярах, а в нарушении всей экосистемы озера. Вероятно, речь идет о солнечном окуне — быстро размножающемся виде, который поедает икру и мальков других рыб и фактически не дает местным видам нормально восстанавливаться. И это важное напоминание: в водоемы нельзя выпускать аквариумные или чужеродные рыбы. Даже если кажется, что "одна рыбка ничего не изменит", последствия для озера могут быть очень серьезными", — говорится в посте.

Солнечный окунь
Солнечный окунь. Фото: "Життя Оболонь Київ" в Facebook
Солнечный окунь
Солнечный окунь. Фото: "Життя Оболонь Київ" в Facebook

Стоит добавить, что озеро Вербное является одной из природных изюминок Оболони. Это ихтиолого-ботанический заказник местного значения — его территория официально защищена для сохранения водных экосистем, редких растений и животных. Здесь встречаются разные виды рыб, а также водные растения, включая редкие и занесённые в Красную книгу Украины виды.

Вербное озеро в Киеве
Вербное озеро в Киеве

Действительно ли опасен солнечный окунь

В комментарии "Телеграфу" ихтиолог Юлия Куцоконь объясняла, что солнечный окунь действительно может влиять на местные виды в водоемах Украины и вытеснять аборигенные виды. Это связано с тем, что он является очень "неудобной" добычей для аборигенных хищников, так и комплексом других негативных факторов.

"Солнечный окунь очень непростая добыча для наших хищных рыб. Даже когда он маленький, он уже высокотелый и имеет колючий спинной плавник. Особенно первые лучи спинного плавника — очень колючие, как у всех окунеобразных рыб…Некоторое время начали замечать, что нашего окуня европейского обычного Perca fluviatilis – его мало, а солнечного окуня Lepomis gibbosus, происходящего из Северной Америки – очень много. И, возможно, есть либо конкуренция, либо прямое выедание пищевой базы", — пояснила Куцоконь.

Солнечный окунь
Солнечный окунь

Что известно о солнечном окуне

Это род пресноводных рыб семейства Центрарховых (Centrarchidae) ряда Perciformes.

Солнечные рыбы доходят до 41 см длины, но большая часть имеют размеры 10-20 см. Широко распространены в реках и озерах США и Канады, некоторые виды распространились по водоемам мира.

Солнечный обычный окунь был завезен в Европу из Северной Америки как аквариумная рыба в конце XIX в. Уже в первой половине ХХ ст. он встречался во многих водоемах на Юге Украины. Конкретно в 1946 году эту необычную рыбу зафиксировали на территории Украины.

Из-за необычного вкуса и окраса их еще называют "царь-карасями", или "царьками".

Солнечный окунь
Солнечный окунь

Эти водные хищники хоть и небольшие, но зато заметно могут навредить рыбному хозяйству. Они поедают икру и молодняк ценных промысловых видов рыб. Специалисты уверены, что учитывая хищный образ жизни и конкуренцию солнечного окуня в питании с промысловыми рыбами, следует уменьшать его численность.

В целом, солнечный окунь не представляет большой опасности для человека, если соблюдать осторожность и не провоцировать его агрессию. Его укусы не смертельны, однако могут вызывать сильную боль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где в Украине живет форель и почему ее нельзя поселить в других водоемах.

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#Киев #Рыба #Оболонский район #Солнечный окунь #Вербное озеро #Юлия Куцоконь