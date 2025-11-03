Увидеть Стригальню и умереть. Где на Закарпатье есть курорт с забавным названием
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Людей в селе немного, однако природа невероятно красивая
Среди величественных Карпатских гор в Хустском районе Закарпатской области есть живописное село с колоритным названием Стригальня. Это отличное место для спокойного отдыха в горах.
Местность дает возможность погрузиться в дух древних гуцульских традиций. Стригальня расположена в живописном регионе Межгорье, который славится своей нетронутой природой, горными ручьями. Туда стоит ехать ради тишины, наполняющей спокойствием, пейзажей, от которых перехватывает дыхание, чистого воздуха и настоящего карпатского колорита.
Название села говорит само за себя. Местные рассказывают, что оно получило название Стригальня из-за того, что именно там весной стригли овец. По переписи населения Украины в 2001 году в селе проживало 504 человека.
Церковь Покрова Богородицы — жемчужина села
Главное историко-архитектурное украшение Стригальные — Церковь Покрова Богородицы, построенная в 1913 году. Хотя она возведена относительно недавно, в архитектуре отчетливо прослеживаются черты традиционного закарпатского деревянного строительства. Небольшое двухсрубное здание очень живописно.
Рядом с храмом деревянная колокольня, которая старше самой церкви, она была возведена еще в XIX веке. Колокольня с острым шатровым верхом выглядит архаично. Церковный ансамбль стоит на высоком холме в центре села, среди прекрасных пейзажей.
Недалеко расположено немало интересных туристических мест. Это и Реабилитационный центр бурого медведя, и живописный водопад Шипот, и Национальный природный парк Синевир. Для любителей активного отдыха – катание на лыжах и сноубордах на курортах Пилипец и Подобовец.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине, в Ивано-Франковской области есть село с довольно забавным названием Пукив. Этому населенному пункту более 500 лет, но оно до сих пор существует.