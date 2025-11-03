Увидеть Стригальню и умереть. Где на Закарпатье есть курорт с забавным названием

Людей в селе немного, однако природа невероятно красивая

Среди величественных Карпатских гор в Хустском районе Закарпатской области есть живописное село с колоритным названием Стригальня. Это отличное место для спокойного отдыха в горах.

Местность дает возможность погрузиться в дух древних гуцульских традиций. Стригальня расположена в живописном регионе Межгорье, который славится своей нетронутой природой, горными ручьями. Туда стоит ехать ради тишины, наполняющей спокойствием, пейзажей, от которых перехватывает дыхание, чистого воздуха и настоящего карпатского колорита.

Название села говорит само за себя. Местные рассказывают, что оно получило название Стригальня из-за того, что именно там весной стригли овец. По переписи населения Украины в 2001 году в селе проживало 504 человека.

Осенью Стригальня имеет особый колорит. Фото Анна Реклинская

Дома расположены далеко друг от друга. Фото Анна Реклинская

Просторі села наполняют спокойствием. Фото Анна Реклинская

Церковь Покрова Богородицы — жемчужина села

Главное историко-архитектурное украшение Стригальные — Церковь Покрова Богородицы, построенная в 1913 году. Хотя она возведена относительно недавно, в архитектуре отчетливо прослеживаются черты традиционного закарпатского деревянного строительства. Небольшое двухсрубное здание очень живописно.

Церковь

Рядом с храмом деревянная колокольня, которая старше самой церкви, она была возведена еще в XIX веке. Колокольня с острым шатровым верхом выглядит архаично. Церковный ансамбль стоит на высоком холме в центре села, среди прекрасных пейзажей.

Колокольня

Недалеко расположено немало интересных туристических мест. Это и Реабилитационный центр бурого медведя, и живописный водопад Шипот, и Национальный природный парк Синевир. Для любителей активного отдыха – катание на лыжах и сноубордах на курортах Пилипец и Подобовец.

Озеро Синевир

Реабилитационный центр бурого медведя

