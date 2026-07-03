Невнимательных покупателей обманывают? Почему на одинаковый товар могут быть разные цены

Одна бутылка напитка оказалась дороже другой без видимых причин — украинцы назвали вероятные причины

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Покупатель заметил в "Сільпо" необычную ситуацию — на полке стояли одинаковые бутылки Coca-Cola того же объема, но ценники на них отличались. Это может объясняться несколькими факторами.

По словам автора сообщения под ником "max.max.55", разница была именно в стоимости товара. На одном из ценников также была указана страна-производитель — Украина. При этом такая бутылка стоила дороже другой, хотя снаружи напитки почти не отличались.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей, начавших обсуждать возможные причины такой ситуации. Кое-кто в комментариях предположил, что в магазине одновременно продавались остатки товара из разных партий.

Остальные пользователи обратили внимание на так называемое динамическое ценообразование. В таком случае цены могут изменяться в зависимости от времени поставки, условий закупки, акций или других факторов. В результате на полки могут оказаться одинаковые товары с разными ценниками.

Что ответили в комментариях. Фото: threads

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить товары в "АТБ" на свежесть и выявить возможную просрочку даже без просмотра даты годности.