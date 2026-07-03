Как распознать просрочку в "АТБ" за 10 секунд, даже не глядя на сроки: 4 лайфхака

Один лишь внешний вид продуктов уже говорит о многом

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Многие клиенты супермаркетов, например "АТБ", не часто обращают внимание на сроки годности. Иногда это приводит к неприятным "сюрпризам" дома. Однако распознать подозрительный продукт можно даже без заветных цифр.

Нейросеть Gemini поделилась лайфхаками для покупателей о том, как не положить в свою корзинку испорченный товар. Существует несколько способов, которые должны смутить опытного покупателя и заставить перепроверить сроки годности:

Молочка — нажмите немного на крышечку или пластиковое покрытие стаканчика. У свежего продукта оно плоское или немного вдавлено внутрь. Если крышка натянута, как мембрана на барабане, или пружинит – продукт уже мог заиграть.

— нажмите немного на крышечку или пластиковое покрытие стаканчика. У свежего продукта оно плоское или немного вдавлено внутрь. Если крышка натянута, как мембрана на барабане, или пружинит – продукт уже мог заиграть. Сыр — посмотрите на лоток через прозрачное окошко. Если внутри упаковки есть капли влаги (творог "потеет") или края кусочков изменили цвет на более темный/желтый и подсохли — он может лежать уже долго

Мясо и полуфабрикаты — мясо держит форму, а лоток под ним сухой или с минимальным количеством влаги. Если куски мяса или котлеты буквально плавают в розовой жидкости, а сам продукт выглядит бледным и рыхлым — подозрительно.

— мясо держит форму, а лоток под ним сухой или с минимальным количеством влаги. Если куски мяса или котлеты буквально плавают в розовой жидкости, а сам продукт выглядит бледным и рыхлым — подозрительно. Хлеб и выпечка — "вспотевшее" изделие должно насторожить и пересмотреть сроки (в такой среде может быстро появиться плесень).

Хлеб с плесенью. Фото - zemelka

Напомним, ранее мы писали о том, что в "АТБ" раскрыли секрет о том, что делают с просрочкой.