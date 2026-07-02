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Скидки в "АТБ" стали еще больше: как получить дополнительные -10% и какие товары продают почти за полцены

Автор
Юлия Закирова
Дата публикации
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Автор
Помимо дополнительной скидки в "АТБ" действуют и традиционные акции Новость обновлена 02 июля 2026, 14:11
Помимо дополнительной скидки в "АТБ" действуют и традиционные акции. Фото Телеграф

Покупатели могут получать мгновенную скидку через мобильное приложение, а некоторые товары уже сейчас продаются со скидками до 44%

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Покупатели сети "АТБ" могут экономить еще больше благодаря новой программе лояльности. Она позволяет получить дополнительную скидку 10% на отдельные товары прямо при расчете на кассе. Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

  • установить или обновить мобильное приложение "АТБ";
  • выбрать товары со специальными отметками на ценниках;
  • перед оплатой отсканировать QR-код из приложения на кассе.

После этого скидка применяется автоматически и отображается в чеке. Такая же система работает и для сервисов доставки и Scan&Buy.

В отличие от бонусных программ новая система не предполагает накопления баллов или ожидания начислений. Покупатель видит окончательную цену сразу при покупке.

Какие товары сейчас можно купить с наибольшими скидками

Кроме дополнительной скидки через приложение в АТБ действуют и традиционные акции. Среди товаров с самыми большими скидками сейчас:

  • морская капуста "Розумний вибір" — -44% (37,90 грн);
  • мороженое "Своя Лінія" плодово-ягодное -41% (15,20 грн);
  • шоколад Roshen Lacmi разных вкусов — -40% (117,20 грн);
  • шоколад Millennium ячеистый — -37% (46,90 грн);
  • кофе Jacobs Monarch Crema растворимый — -36% (100,70 грн);
Акция для любителей сладкого
  • моющее средство Shimm — -36% (165,90 грн);
  • кофе Carte Noire Classic — -32% (349,80 грн);
  • мороженое "Київський пломбір" — -32% (54,80 грн);
  • энергетический напиток MoveOn – -32% (20,90 грн);
  • мороженое "Три Ведмеді" — -31% (26,50 грн);
  • шоколад Roshen Lacmi с целым лесным орехом -31% (159,80 грн);
  • прокладки Libresse Invisible Normal – -30% (47,60 грн);
  • хлопья BeFit Active — -30% (44,40 грн).
Выгодно приобрести эти товары можно в течение недели

Ассортимент акционных товаров регулярно обновляется, поэтому список скидок может меняться в зависимости от недели.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", цены у "АТБ" ниже, чем у "Сильпо" не просто так : какие причины есть.

Теги:
#Акции #Цены #АТБ