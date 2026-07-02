Не только акции: как экономить в "АТБ" без отказа от любимых продуктов

Несколько привычек помогут заметно сократить расходы на продукты

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Покупатели все чаще ищут способы экономить на ежедневных покупках, ведь цены на продукты остаются высокими. В то же время, сеть "АТБ" предоставляет сразу несколько возможностей уменьшить сумму в чеке.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф".

Используйте приложение

Самый простой способ получить дополнительную выгоду – установить или обновить мобильное приложение "АТБ". Сейчас оно позволяет получать скидку 10% на отдельные товары. Для этого достаточно перед оплатой отсканировать QR-код на кассе. Товары, участвующие в программе имеют специальные отметки на ценниках.

Проверяйте акции еще до похода в магазин

Специалисты советуют не отправляться за покупками спонтанно. Перед выходом следует просмотреть каталог акций в приложении или на сайте сети и составить список только тех товаров, которые действительно нужны. Это поможет не только воспользоваться выгодными предложениями, но и избежать импульсивных покупок.

Сочетайте разные скидки

Если у Вас есть специальная карта "АТБ" от банка-партнера, ее следует использовать вместе с приложением. Для отдельных товаров это позволяет получить дополнительные скидки, а иногда и воспользоваться специальными акционными предложениями.

Покупки станут выгоднее

Покупайте товары собственных торговых марок

Во многих категориях продукция собственных брендов "АТБ" стоит дешевле аналогичных товаров от известных производителей. При этом качество часто остается на вполне приемлемом уровне, поэтому такая замена может существенно снизить расходы семейного бюджета.

Не ходите за покупками голодными

Этот совет регулярно дают специалисты по финансовой грамотности и поведенческой экономике. Когда человек голоден, он чаще покупает лишние снеки, сладости или продукты, которых поначалу не планировал брать. В результате чек может вырасти на несколько сотен гривен.

Обращайте внимание на стоимость килограмма

Большие упаковки не всегда оказываются более выгодными. Перед покупкой следует сравнивать именно стоимость за килограмм или литр – эта информация указывается на ценниках. Иногда меньшая упаковка обходится дешевле в пересчете на вес.

Планируйте меню на несколько дней

Если заранее определиться с блюдами на ближайшую неделю можно покупать только необходимые продукты. Это помогает снизить количество пищевых отходов и реже возвращаться в магазин за мелочами, которые нередко заканчиваются незапланированными затратами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как "АТБ" удается держать низкие цены по сравнению с другими.