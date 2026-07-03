Неуважних покупців обманюють? Чому на однаковий товар можуть бути різні ціни

Одна пляшка напою виявилась дорожчою за іншу без видимих причин — українці назвали ймовірні причини

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Покупець помітив у "Сільпо" незвичайну ситуацію — на полиці стояли однакові пляшки Coca-Cola того ж об'єму, але цінники на них відрізнялися. Це може пояснюватись кількома факторами.

За словами автора допису під ніком "max.max.55", різниця була саме у вартості товару. На одному з цінників також було зазначено країну-виробника — Україна. При цьому така пляшка коштувала дорожче за іншу, хоча зовні напої майже не відрізнялися.

Публікація швидко привернула увагу користувачів, які почали обговорювати можливі причини такої ситуації. Дехто у коментарях припустив, що в магазині одночасно продавалися залишки товару з різних партій.

Інші користувачі звернули увагу на так зване динамічне ціноутворення. У такому випадку ціни можуть змінюватися залежно від часу поставки, умов закупівлі, акцій або інших факторів. У результаті на полиці можуть опинитися однакові товари з різними цінниками.

Що відповіли у коментарях. Фото: threads

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