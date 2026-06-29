Ехала как пассажир и получила штраф: в чем была ее ошибка

Правило, которое игнорируют тысячи водителей и пассажиров

Обычная поездка в авто может закончиться штрафом даже тогда, когда водитель не нарушал правила — достаточно, чтобы пассажир забыл о ремне безопасности. Подобные случаи встречаются довольно часто, ведь многие до сих пор воспринимают ремень как формальность.

В Украине использование ремней безопасности регулируется Правилами дорожного движения. Согласно пункту 2.3, водитель обязан не только сам пользоваться поясом, но и следить, чтобы пристегнуты были все пассажиры в авто.

Это касается как передних, так и задних сидений. Исключения предусмотрены только для отдельных категорий лиц: "Разрешается не пристегиваться лицу, обучающему вождению, если за рулем учащийся, а в населенных пунктах, кроме того, водителям-инвалидам, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств и такси".

Что нужно сделать пассажиру в первую очередь. Фото: motorpage

Какой предусмотрен штраф

Согласно ч. 5 ст. 121 КУоАП нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами — влечет наложение штрафа в размере тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Его могут выписать как водителю, так и пассажиру.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о возможных больших штрафах для водителей за нарушение правил дорожного движения — на дорогах появился новый дорожный знак.