Зробив ремонт на балконі і отримав 17 тис. штрафу: де була його помилка

Це може обернутись не лише адміністративним стягненням

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Балкон часто сприймають як особистий простір власника квартири, але насправді деякі роботи на ньому можуть обернутися штрафами та навіть судовими позовами.

Особливо це стосується випадків, коли під час ремонту змінюються конструкції будинку або збільшуються розміри балкона без необхідних дозволів. Детальніше про це написав "Телеграф".

Згідно з Житловим кодексом України, власники можуть робити перепланування без додаткових погоджень лише тоді, коли роботи не зачіпають несучі конструкції та інженерні мережі загального користування. Саме тому демонтаж частини стіни між кімнатою і балконом, зрізання порога чи об'єднання балкона з житловим приміщенням може вважатися порушенням. Крім того, балконна плита, зовнішня стіна та підвіконна частина належать до конструктивних елементів будинку, тому втручання в них потребує проєкту та відповідних дозволів.

Окремі правила діють і для розширення балконів. Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" визначає, що зміна геометричних параметрів споруди вважається реконструкцією. Якщо балкон розширюють більш ніж на 30 сантиметрів від плити, такі роботи можуть бути кваліфіковані як самочинне будівництво.

За порушення передбачені штрафи

За статтею 150 КУпАП вони становлять від 17 до 51 гривні, а за самовільну реконструкцію або будівництво — від 8 500 до 17 000 гривень.

Крім того, суд може зобов’язати власника власним коштом повернути квартиру до початкового стану. Незаконне перепланування також може створити проблеми під час продажу, дарування чи оформлення спадщини. А якщо такі роботи спричинять руйнування конструкцій або загрозу для людей, відповідальність може бути вже кримінальною — позбавлення волі від 3 до 10 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як заміна батареї у квартирі може обернутись штрафом для власника.