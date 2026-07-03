Черные смесители вытесняют классические краны: какие недостатки имеет этот тренд

Минимализм и матовые поверхности становятся главным акцентом современных интерьеров

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Черные матовые смесители быстро набирают популярность в оформлении кухонь и ванных комнат и постепенно вытесняют традиционные хромированные краны. Они стали одним из символов современного минимализма и дизайнерских интерьеров, где важна каждая деталь.

В то же время эксперты обращают внимание, что за эффектным внешним видом скрываются и практические нюансы, о которых следует знать перед ремонтом, пишет Onet Kobieta.

Главная причина популярности такого решения – его визуальная универсальность. Черные смесители хорошо смешиваются со скандинавским, индустриальным и современным стилями.

Стильно, но с нюансами

Они придают контрасту светлым интерьерам и выглядят дороже классических моделей. Кроме того, матовое покрытие частично скрывает отпечатки пальцев и мелкие загрязнения, что делает их практичными для ежедневного использования.

Впрочем, пользователи сталкиваются и с рядом недостатков. На темной поверхности заметны следы от воды и известкового налета, особенно в регионах с жесткой водой.

Кроме того, бюджетные модели могут терять цвет, тускнеть или даже шелушиться после длительного использования. В результате такие смесители нуждаются в регулярном уходе и осторожной очистке без агрессивной химии.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", старые кухонные смесители в прошлом: какое гибкое решение навсегда избавит от брызг на стенах.