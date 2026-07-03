Чорні змішувачі витісняють класичні крани: які недоліки має цей тренд

Мінімалізм і матові поверхні стають головним акцентом сучасних інтер’єрів

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Чорні матові змішувачі швидко набирають популярності в оформленні кухонь і ванних кімнат та поступово витісняють традиційні хромовані крани. Вони стали одним із символів сучасного мінімалізму та дизайнерських інтер’єрів, де важлива кожна деталь.

Водночас експерти звертають увагу, що за ефектним зовнішнім виглядом ховаються і практичні нюанси, про які варто знати перед ремонтом, пише Onet Kobieta.

Головна причина популярності такого рішення — його візуальна універсальність. Чорні змішувачі добре поєднуються зі скандинавським, індустріальним і сучасним стилями.

Стильно, але з нюансами

Вони додають контрасту світлим інтер’єрам і виглядають дорожче за класичні моделі. Окрім того, матове покриття частково приховує відбитки пальців і дрібні забруднення, що робить їх практичними для щоденного використання.

Втім, користувачі стикаються й з низкою недоліків. На темній поверхні значно помітні сліди від води та вапняного нальоту, особливо у регіонах із жорсткою водою.

Крім того, бюджетні моделі можуть втрачати колір, тьмяніти або навіть лущитися після тривалого використання. У результаті такі змішувачі потребують регулярного догляду та обережного очищення без агресивної хімії.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", старі кухонні змішувачі в минулому: яке гнучке рішення назавжди позбавить від бризок на стінах.