Старые кухонные смесители в прошлом: какое гибкое решение навсегда избавит от брызг на стенах (фото)

Один смеситель может изменить комфорт на кухне

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Брызги воды на стенах, постоянно мокрая столешница и неудобная мойка большой посуды – знакомая картина для многих кухонь, где до сих пор стоят классические смесители.

Но существует простое решение, которое способно почти полностью убрать эти ежедневные неудобства и сделать работу на кухне гораздо более комфортной. Подробнее об альтернативе написал "Телеграф".

Самое популярное решение – смесители с выдвижной воронкой-шлангом или мягким силиконовым изливом. Они позволяют направлять воду точно в нужную зону, уменьшая разбрызгивание и потерю воды.

Смесители с выдвижной воронкой-шлангом или мягким силиконовым изливом. Фото: Телеграф

Такие модели значительно облегчают мытье посуды, больших кастрюль и самой раковины. Гибкий механизм дает больше свободы движения и позволяет поддерживать чистоту на кухне.

Помимо практичности, современные смесители выглядят стильно и хорошо вписываются в разные интерьеры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что тефлоновые сковородки уже не считаются лучшим выбором для кухни. Современные хозяйки все чаще обращают внимание на альтернативы, которые служат гораздо дольше, не боятся царапин и не портятся даже от металлических приборов.