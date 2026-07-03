Делал дома ремонт – выписали штраф и забрали инструмент: в чем заключалась его ошибка

Какие действия запрещены в квартире в отдельные часы

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Ремонт в собственной квартире кажется обычным делом, но иногда он может закончиться неожиданно — штрафом и разговором с контролирующими службами, если не учесть установленные правила тишины и допустимого шума в жилых домах.

Закон "О системе общественного здоровья" предусматривает, что уровень звука не должен превышать установленные санитарные нормы: днем — до 40 децибелов, в ночное время — до 30. Это означает, что громкое сверление или другие ремонтные работы могут быть нарушением даже в собственной квартире.

Также действуют четкие временные ограничения. Как пояснил юрист Игорь Тетеря, в будни "тихий час" продолжается с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни ремонтные работы в целом запрещены. Исключения возможны только в случаях ликвидации последствий аварий или если шум не выходит за пределы помещения.

Какими будут штрафы

Согласно Кодексу Украины об административных нарушениях, за первое зафиксированное нарушение предусмотрен штраф в размере от 85 до 255 гривен для физических лиц и от 255 до 510 гривен для юридических лиц. В случае повторного нарушения сумма увеличивается до 255–510 и 850–2550 гривен соответственно, а в некоторых случаях может применяться даже конфискация инструментов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, за какой ремонт на балконе могут выписать штраф в 17 тысяч гривен.