В Украину идут 10 дней адской жары. Когда ждать похолодания

В некоторых областях ситуация не изменится

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В первые дни августа в Украину нагрянет жаркий воздух из Африки. В связи с этим температура воздуха будет будет выше обычной и может достигать +38 градусов.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в стране ожидаются жаркие и солнечные дни и почти без осадков.

Сильнее всего воздух прогреется на западе страны, а затем жара распространится на большинство регионов.

С 1 августа температура будет постепенно расти. Днем ожидается +33…+38 °C, ночью — +14…+21 °C. Иногда возможны кратковременные грозы с порывистым ветром, но сильных дождей не прогнозируется.

Погода на 1 августа. Прогноз "Укргидрометцентра"

Погода на 2 августа. Прогноз "Укргидрометцентра"

Согласно прогнозам, первые десять дней августа станут самым жарким периодом нынешнего лета для большей части Украины.

Погода на 3 августа. Прогноз "Укргидрометцентра"

Погода на 4 августа. Прогноз "Укргидрометцентра"

Погода на 5 августа. Прогноз "Укргидрометцентра"

Когда ждать похолодания

Игорь Кибальчич говорит, что ощутимое похолодание и дожди ожидаются не раньше 7 – 8 августа. Но в то же время понижение температуры практически не затронет крайние юго-восточные регионы Украины, поэтому здесь жаркая погода продолжится как минимум до конца первой декады месяца.

Более существенные осадки придут в Украину 8 августа. После волны дождей ожидается также понижение температуры в период с 8 по 10 августа: ночью около +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.

Погодная карта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, к каким погодным неприятностям следует привыкнуть украинцам.