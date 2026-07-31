В Украину идут 10 дней адской жары. Когда ждать похолодания
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В некоторых областях ситуация не изменится
В первые дни августа в Украину нагрянет жаркий воздух из Африки. В связи с этим температура воздуха будет будет выше обычной и может достигать +38 градусов.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в стране ожидаются жаркие и солнечные дни и почти без осадков.
Сильнее всего воздух прогреется на западе страны, а затем жара распространится на большинство регионов.
С 1 августа температура будет постепенно расти. Днем ожидается +33…+38 °C, ночью — +14…+21 °C. Иногда возможны кратковременные грозы с порывистым ветром, но сильных дождей не прогнозируется.
Согласно прогнозам, первые десять дней августа станут самым жарким периодом нынешнего лета для большей части Украины.
Когда ждать похолодания
Игорь Кибальчич говорит, что ощутимое похолодание и дожди ожидаются не раньше 7 – 8 августа. Но в то же время понижение температуры практически не затронет крайние юго-восточные регионы Украины, поэтому здесь жаркая погода продолжится как минимум до конца первой декады месяца.
Более существенные осадки придут в Украину 8 августа. После волны дождей ожидается также понижение температуры в период с 8 по 10 августа: ночью около +10…+15 °С, днём +23…+28 °С.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, к каким погодным неприятностям следует привыкнуть украинцам.