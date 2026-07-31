Не плановый подрыв: что известно о взрывах в Хмельницком (фото)

Известно о повреждении жилых домов

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В пятницу, 31 июля, в Хмельницкой области на территории полигона одной из воинских частей раздался мощный взрыв. В результате чрезвычайного происшествия также произошла детонация.

Об этом сказали в пресс-службе Сил специальных операций. Отмечается, что на месте работают все соответствующие службы.

"Продолжаются первоочередные меры по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Дополнительная информация будет сообщена после завершения первоочередных мер", — говорится в сообщении.

В сети тем временем появились первые фото и видео происшествия.

Стоит добавить, что ранее появлялась информация о запланированных подрывах старых боеприпасов в районе города. Но в то же время в ССО назвали взрыв чрезвычайным происшествием.

Глава Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Тюрин в своем Telegram-канале пишет, что сразу после происшествия на месте происшествия был создан штаб по ликвидации последствий. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

"Силами патрульной полиции жителей близлежащих жилых домов было уведомлено о необходимости находиться в укрытиях. Есть информация о повреждении жилых домов. Создана комиссия по ликвидации последствий", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 30 июля в Буковеле слышали мощный взрыв.