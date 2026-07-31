От потерь к контрнаступлению: как 3-му корпусу удалось свести к нулю продвижение россиян

За результатом стояла не одна причина, а сразу ряд факторов

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Современная война требует быстрых решений, постоянной адаптации и шибкого управления. Такие принципы стали основой изменений, которые помогли 3-му армейскому корпусу изменить ход событий на своем направлении, перейдя от потерь территорий до полной остановки продвижения врага.

Об этом украинский генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса и основатель батальона "Азов" рассказал в интервью американскому блогеру и инфлюенсеру Лоре Лумер.

"Армия – это никогда не одно изобретение или гениальное решение. Я всегда сравниваю армию с оркестром. Все должны играть в унисон, и ничто не должно выбиваться или отставать", — отметил он.

‼️ EXCLUSIVE INTERVIEW ‼️



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I interviewed Ukrainian General Andrii Biletskyi, Commander of the Third Army Corps and the Founder of the Azov Battalion, in Kharkiv, Ukraine.



I used to believe the Azov Battalion was full of Nazis. But as it turns out, Azov has strict rules… pic.twitter.com/yS5r4D1gJT — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 30, 2026

Билецкий объясняет, что изначально, когда 3 АК взял под контроль участок фронта протяженностью 160 километров, действительно, Украина теряла десятки км территорий. Примерно 60 километров в месяц на этом участке. Но вскоре ситуация изменилась.

"Это было год и два месяца тому назад. Девять месяцев назад мы полностью прекратили продвижение противника, и сейчас мы продвигаемся на некоторых участках, то есть не только не теряем, но восстанавливаем некоторые территории", — объясняет Билецкий.

Для справки: Корпус под руководством Билецкого официально занял собственную полосу ответственности на границе Харьковской и Луганской областей (Боровское и Лиманское направления) 4 июня 2025 года.

Карта DeepState

Главным фактором он назвал не отдельное вооружение или одну новую технологию, а комплексную перестройку работы армии, подход к управлению.

"В Украине централизованное управление. Фактически всегда это процедура, условно, mission-контроль. То есть старший начальник принимает единоличное решение и тотально контролирует все этапы их выполнения. В этом мы очень напоминаем русскую армию. Мы всегда переходим как раз к командной работе. Мы используем наш принцип – это mission command. Мы верим в то, что ну, я верю лично в то, что люди должны проявлять инициативу. Воспитать ее в украинских офицерах старой школы непросто, и на это уходит время", — добавил командир Третьего армейского корпуса.

Андрей Билецкий

Второй фактор — особое внимание созданию сержантского корпуса. По словам командира, в постсоветских армиях этому элементу традиционно уделяли меньше внимания, тогда как западные армии считают сержантов важнейшим связующим звеном между офицерами и бойцами.

"Сержант – это нерв, проходящий от мозга офицера к мышцам, к солдату, пропуская этот импульс. В год мы подготовили несколько тысяч сержантов для корпуса, что резко изменило эффективность. Сюда же следует добавить и полное изменение принципов боевой подготовки", — рассказывает Билецкий.

Андрей Билецкий и Лора Лумер. Скриншот

Третий фактор — это технологии. Всего за год в корпусе увеличили количество пилотов БПЛА в три раза.

"Я считаю, что мы самый большой корпус на планете по использованию беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Но надо четко понимать, что в любом случае эффективность зависит не от количества пилотов или количества дронов, а в первую очередь от системы управления и системы планирования. То есть, без первых компонентов эта третья технологичная не работает", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой секрет у шеврона Третьей штурмовой бригады.