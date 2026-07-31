Пришел туда, где больше никто не ждет: военный потерял в Радушном сына, родителей, братьев и сестер (репортаж)

Теперь это место стало символом страшной потери

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Старший сын погибшей семьи Вороновых Даниил вместе с супругой пришли к дому, от которого остались одни руины после ракетного удара по Радушному. Именно там 30 июля под завалами оказался их полуторагодовалый сын Артем.

Об этом сообщает местное издание "Свої. Кривий Ріг". На опубликованных кадрах видно, как пара стоит на месте, где еще совсем недавно жила большая семья, в которой царили любовь, радость и счастье.

А сейчас там остались лишь обломки после жестокого и циничного российского удара.

Семья Вороновых жила в этом самом доме с 2020 года. Родные вспоминают их как дружных людей. Каждый из детей имел свое хобби. Отец работал на нескольких работах, чтобы обеспечивать семью.

Даниил Воронов — военный, он служит в Николаеве. Вместе с женой они уже строили планы на будущее: нашли для Артема детский сад и планировали переезд.

На этих выходных Даниил собирался пойти на рыбалку со своим 17-летним братом Марком. А с отцом планировал традиционно поиграть в шахматы…

31 июля в Кривом Роге объявили днём траура по погибшим в результате российского ракетного удара по посёлку Радушное.

Трагедия в Радушном

Утром 30 июля Россия атаковала поселок Радушное в пригороде Кривого Рога. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате попадания баллистической ракеты в частный дом погибли шесть человек.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа рассказал, что среди погибших трое детей — девочка 6 лет, мальчики 11 и 17 лет. Известно, что разрушены полностью два частных дома.

Первый городской сообщает, что погибших многодетных родителей звали Артем и Елена. Артему было 47 лет, Елене 41 год. Они были в доме с детьми и полуторагодовалым внуком. По предварительным данным журналистов, среди погибших — Марк (за месяц должно было быть 18 лет), Доминика (16 лет), Виорика (14 лет), Захарий (13 лет), Азарий Илай (11 лет), Федерика (9 лет), Эмилия (7 лет), Артем (1,5 года).

Семья Вороновых. Фото: Днепропетровская ОВА

Жизнь целой семьи оборвала российская ракета/ Фото: Первый Городской. Кривой Рог

Еще один сын семьи Матвей о гибели родных узнал из местной телеграмм-группы. Трех старших детей Вороновых не было дома — дочь и сын за границей, а еще один сын — в армии. Именно его сын, внук супругов Артем, был на момент удара в гостях. Также в семье есть бабушка, однако не сообщается, жила ли она с семьей.

Скриншот из социальных сетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к дому погибших из семьи Вороновых уже приносят мягкие игрушки и цветы. Появились свежие кадры с места трагедии.