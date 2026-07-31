Один из самых эффективных командиров: кто такой Игорь Оболенський, переживший покушение

Что известно о Герое Украины

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На командира 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" Игоря Оболенского совершили покушение. Нападавшего и его сообщника задержали, сейчас правоохранители проводят необходимые процессуальные действия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Говорил с командиром "Хартии" Игорем Оболенским. Сегодня была попытка покушения на Игоря. Нападавший и его сообщник задержаны. Проводятся необходимые процессуальные действия. Была докладная Александра Поклада по этому поводу. На эту попытку удара по Украине и украинскому командиру обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал бить по оккупантам еще сильнее", — говорится в сообщении.

Кто такой Игорь Оболенский

Игорь "Корнет" Оболенский — полковник Национальной гвардии Украины, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия". Он имеет более десяти лет боевого опыта: воевал еще с 2014 года, командовал подразделениями Нацгвардии, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к созданию "Хартии".

За время службы Оболенский прошел путь от офицера артиллерийского подразделения до командира корпуса. В 2026 году ему присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Игорь Оболенский получает награду. Фото: nv.ua

Как начинался боевой путь Оболенского

Игорь Оболенский получил военное образование в Военном институте ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого. После начала российской агрессии в 2014 году он вернулся к боевой службе.

Он воевал в составе артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины, а позже служил в спецподразделении Национальной гвардии "Омега". Принимал участие в боях за Славянск и Краматорск.

В 2015 году Оболенский возглавил 1-й батальон 4-й бригады оперативного назначения НГУ. Позже стал заместителем командира этой бригады.

Игорь Оболенский Фото: censor.net

Возвращение в армию и "Хартия"

В 2019 году Оболенский оставил военную службу и перешел в гражданский сектор. Однако после начала полномасштабного вторжения России он вернулся в армию.

В 2022 году он присоединился к созданию добровольческого подразделения "Хартия" в Харькове. Позже это подразделение вошло в состав Национальной гвардии Украины и стало 13-й бригадой оперативного назначения.

В марте 2023 года Оболенского назначили командиром бригады. В 2025 году он возглавил 2-й корпус НГУ "Хартия".

Игорь Оболенский. Фото Богдан Кутепов

Награды

За службу Игорь Оболенский получил ряд государственных наград:

звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (15 июля 2026 года);

орден Богдана Хмельницкого II степени (2025);

орден Богдана Хмельницкого III степени (2024);

орден "За мужество" III степени (2022).

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