Почему пляжный сезон в Одессе почти сорван: есть три главных причины

"Телеграф" собрал все, что известно о ключевых рисках

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В курортном городе Одесса сразу из-за нескольких факторов оказался под угрозой пляжный сезон. Помимо регулярных атак, местные жители жалуются на едкий запах гари. Тем временем качество воздуха продолжает ухудшаться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о трех угрозах для комфортного отдыха на пляже.

Воздух

Аналитическая платформа SaveEcoBot, объединяющая данные о состоянии окружающей среды, информирует о "красном" уровне в Киевском районе Одессе. Индекс качества воздуха там — 184. Это говорит о серьезном загрязнении.

Данные SaveEcoBot

Ниже будет приведена таблица, на которой указаны показатели загрязненного воздуха и здорового.

Индекс качества воздуха

В то же время в социальных сетях жалуются на запах гари в городе.

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Стоит добавить, что подобный запах одесситы слышат уже на протяжении нескольких дней. Неделей ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объяснял, что запах дыма связан с тлением растительности на полях орошения вокруг города.

"Работы по ликвидации возгорания сухой травы и камыша на полях орошения продолжаются с 20 июля. Площадь тления составляет около 8 га. Спасатели ГУ ГСЧС в Одесской области привлекли необходимые силы и средства. Ликвидацию пожара осложняют отсутствие подъезда к ячейкам тления и необходимость приостанавливать работы во время воздушных тревог", — сказал он.

Тление растительности на полях полива вокруг города. Фото: Олег Кипер

Утечка горюче-смазочных материалов

Еще одной потенциальной угрозой остается возможное загрязнение побережья нефтепродуктами после затопления судна Golden Leo. Если будет значительная утечка горюче-смазочных материалов в Одессе и области могут закрыть пляжный сезон по меньшей мере на несколько недель.

Справка: 19 июля 2026 года судно Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау было атаковано российскими ракетами на выходе из порта Черноморск с кукурузой. В результате удара погибли 10 человек. 26 июля сухогруз ушел под воду в Одесском заливе. На борту остается около 150 тонн топлива.

Как пояснил "Телеграфу" декан факультета естественных наук НаУКМА, профессор Евгений Хлобыстов, сейчас пляжи Одессы работают, поэтому он может осторожно предположить, что утечка не фиксируется или имеет незначительные объемы.

"Если представить, что в акваторию моря будет вылить около 100 тонн моторного топлива и моторных смазочных масел, то на том пляжный сезон в Одессе и области будет завершен, как минимум, до второй половины августа. Судно нужно поднять и транспортировать в безопасное место", — подчеркнул эксперт. Однако делать это нужно с учетом ситуации безопасности и технических возможностей. Хлобыстов предполагает, что может потребоваться помощь других стран Черноморского бассейна.

Пожар на сухогрузе Golden Leo после удара России/ Фото: ВМС ВСУ

При этом катастрофических последствий он не прогнозирует.

"Утечка, если и будет, будет постепенной, а не внезапной, и до катастрофических последствий не дойдет. Экологический вред для акватории Черного моря – это вопрос объема и скорости утечки загрязняющих веществ. При максимальной утечке будем иметь сокращение рыб, потерю дельфинов, проблему с водорослями и всей экосистемой части Черного моря практически вдоль всей Одесской области", — добавил Хлобыстов.

Атаки России

Помимо экологических проблем, Одесса также регулярно становится целью для атак со стороны России.

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Воздушные тревоги в городе звучат ежедневно, из-за чего отдыхающим приходится срочно покидать пляжи и направляться в укрытия.

При этом, периодические враг наносит удары по портовой и городской инфраструктуре. Это создают дополнительное чувство опасности как для местных жителей, так и для туристов. Все это заметно снижает привлекательность курорта, несмотря на разгар летнего сезона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украинка наткнулась на настоящее сокровище во время отдыха в Одессе.