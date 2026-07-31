5 нюансов о компенсациях от "Новой почты", которые спасут ваши деньги в случае прилета по терминалу
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"Телеграф" выяснил алгоритм действия после утраты посылки
После того как российские атаки привели к уничтожению тысяч отправлений, многие клиенты "Новой почты" стали интересоваться, как и в каких случаях можно рассчитывать на компенсацию и что для этого потребуется.
Журналисту "Телеграфа", посылка которого как раз таки была уничтожена из-за российской атаки, в эксклюзивном комментарии "Новая почта" детально рассказала, когда компания рассматривает обращения клиентов, при каких обстоятельствах возможен отказ, на какую сумму могут рассчитывать отправители и как проходит процедура выплаты.
В каких случаях "Новая почта" рассматривает компенсацию
Речь идет, в частности, об отправлениях с частично уплаченной стоимостью или оформленных наложенным платежом.
"Каждое обращение рассматривается индивидуально в соответствии с законодательством Украины и правилами предоставления услуг "Новой почты"", — отметили в компании.
Решение принимается после проверки обстоятельств конкретной ситуации.
Когда могут отказать в выплате
Есть ряд случаев, когда компания может не удовлетворить обращение клиента.
В "Новой почте" отметили, что отказ возможен только при условии, предусмотренном законодательством или внутренними правилами предоставления услуг.
В частности, компенсацию могут не выплатить, если:
- нет законных оснований для возмещения;
- клиент не выполнил необходимых условий для получения компенсации;
- отсутствуют подтверждения, необходимые для рассмотрения обращения.
Сколько "Новая почта" вернет, если посылку уничтожила вражеская ракета
Максимальная объявленная ценность для посылок до 30 кг составляет 1 млн грн, для отправлений более 30 кг – 5 млн грн. Также для посылок с большой объявленной ценностью компания может запросить документы, подтверждающие стоимость.
Напомним, комиссия от объявленной ценности до 500 гривен включена в тариф и дополнительно не взимается. Если объявленная ценность отправления свыше 500 гривен, комиссия составляет 0,5% объявленной ценности. К примеру, если объявлена ценность 5000 гривен, комиссия составит 25 гривен.
Как вернуть средства
Если посылка уничтожена из-за вражеской атаки, представители "Новой почты" связываются с клиентом и дают ему инструкцию по оформлению обращения на компенсацию. Его можно также самостоятельно оформить через мобильное приложение, в отделении или через контакт-центр.
"После подачи обращения на компенсацию и его рассмотрения средства выплачиваются на реквизиты, указанные клиентом. Мы стремимся решать такие вопросы максимально быстро. Большинство обращений прорабатывается в течение нескольких дней после получения необходимой информации", — ответили "Телеграфу" в НП.
Меняется ли процедура компенсации для международных отправлений
Для международных отправлений процедура рассмотрения обращений и выплаты компенсации не отличается от применяемой для отправлений по Украине. Компания использует единый алгоритм рассмотрения обращений независимо от направления доставки, а решение о компенсации принимается в соответствии с установленными правилами и обстоятельствами каждого конкретного случая.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Новая почта обратилась к украинцам на фоне усиления атак.