"Алладин идет в комплекте?" Необычный торт развеселил украинцев (фото)

Украинцы вспомнили детство из-за необычного дизайна торта

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Украинский кондитер создала торт с ярким рисунком советского ковра, и фото десерта мгновенно разлетелось по сети. Украинцы массово делились воспоминаниями из детства и шутили о принцессе Жасмин.

Соответствующее сообщение блогера rr.anasteisha появилось в Threads.

Так выглядит торт. Фото www.threads.com/@rr.anasteisha

Торт похож на ковер. Фото www.threads.com/@rr.anasteisha

Вид торта рассмешил пользователей сети. Фото www.threads.com/@rr.anasteisha

Необычный десерт вызывал ностальгию

Автор публикации показал сразу несколько вариантов торта: прямоугольный и круглый, с бордово-черным узором, который точно повторяет классический советский ковер. Под фото она спросила подписчиков, заказали бы они себе такой десерт.

Пост мгновенно собрал тысячи лайков и комментариев. Большинство пользователей написали, что дизайн торта напомнил им детство.

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Пользователь spirit.ua написала: "У меня в детстве такой коврик на стене висел…"

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

А блоггерша zinevichalenka даже поделилась фото своего авто с подобным рисунком на капоте и подписала: "Имею похожий на выигранной тачке)) ну ковры добавляют шарма и определенного вайбу во что бы то ни стало".

Аладдин и принцесса Жасмин в комментариях

Многие пользователи не удержались от шуток о мультфильме "Аладдин".

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Пользователь aylinttx спросила: "А Аладдин идет в комплекте?". Автор торта быстро ответила: "Алладин один, а хотят все".

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Еще один комментатор с ником an__teach предположил, что это "свадебный торт принцессы Жасмин". Блогерша подтвердила шутку кратким ответом: "Да, для нее".

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Больше всего лайков среди комментариев собрал шутку пользователя stiopych.o, написавшую: "Представляю, как его выносят под песню "струится звезда"".

Не всем понравилась советская эстетика

Впрочем, реакции были не только восторженными.

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Пользователь will_butcher_ отметил: "Сделано профессионально, но советщина — это кринж".

Другие же, напротив, признавались, что торт напомнил им родную деревню и бабушкину хату.

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Пользователь sushimichi_ck написала: "Ваш тортик очень ностальгичен, сразу вспоминается лето у бабушки в деревне, ковер на стене".

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

А комментатор grezenova пошутила о настоящем настенном ковре у своей бабушки: "У меня бы баба за сердце хваталась, что я ее настенный ковер еще от прапрапрапрапрапра бабушки на торт порубила".

Ковровый принт оказался популярен не только на тортах.

Оказалось, что схожий дизайн уже используют и в других сферах.

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Так, украинская мастерская chetki.nardy_rus показала фото нард из стекла с таким же ковровым узором и подписала: "Разработали пару месяцев назад такой дизайн для наших нард из стекла. Думаем подойдут и миллениалу и его деду".

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Скриншот комментариев про торт с дизайном ковра

Среди других комментариев были и шутливые замечания: пользователь dariia.notes признался, что "перед сном бы рассматривала" такой торт, mitl.ua пошутил о химчистке, а mrbruce.inst поинтересовался, "по канону" с торта будет сыпаться песок.

Между тем, ранее в сети вирусным стал еще один необычный тренд среди украинских девушек. Одна из пользователей соцсетей повторила популярный вызов, заменив традиционное празднование шампанским на собственную оригинальную версию, и тоже стала звездой соцсетей.