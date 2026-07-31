Магнитные бури 1-2 августа. Прогноз солнечной активности в Украине на первые дни месяца

К чему готовиться метеозависимым людям в первые дни августа

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Магнитные бури — это геомагнитное явление, возникающее из-за вспышек на Солнце. Из-за солнечной активности некоторые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Однако в первые дни третьего месяца лета — 1 и 2 числа — можно немного расслабиться, так как геомагнитная активность будет умеренной.

Об этом свидетельствуют данные на специализированном сайте meteoagent, который отслеживает активность Солнца. Уровень геомагнитной активности оценивают с помощью планетарного K-индекса по шкале от 0 до 9. Значения в пределах 0–4 указывают на спокойное или слабое состояние поля, а отметка 5 и выше свидетельствует о начале магнитной бури.

Прогноз магнитных бурь на 1 и 2 августа

Прогноз магнитных бурь на 1 и 2 августа

В субботу, 1 августа, К-индекс активности Солнца фиксируется на пограничном уровне 4.0.

В воскресенье, 2 августа, К-индекс будет на уровне 1.7 — это незначительная солнечная активность.

Сильные магнитные бури нередко провоцируют ухудшение здоровья у метеозависимых: могут напомнить о себе хронические недуги и вырасти уровень стресса. В такие дни рекомендуется не перенапрягаться и внимательно следить за своим состоянием.

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