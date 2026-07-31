У слабого всегда есть шанс: Билецкий объяснил, как Украина может победить Россию

Результат войны определяет не только численность войск

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Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью американской журналистке Лори Лумер высказался по поводу возможных мирных договоренностей между Украиной и Россией, а также ответил на аргументы о необходимости скорейшего завершения войны. По его словам, войны нельзя оценивать только математическим соотношением сил.

Билецкий прокомментировал вопрос о том, что могли бы сказать американцы и президент США Дональд Трамп, считающие, что из-за превосходства России в ресурсах Украине следует согласиться на соглашение уже сейчас.

По словам командира, история знает множество примеров, когда более слабая сторона одерживала победу благодаря более высокой эффективности.

"Ответ очень прост — войны не так работают, не линейно. Если бы войны работали столь линейно, то страны подсчитывали бы собственные потенциалы, и более слабая страна казалась бы, не неся никаких потерь.

Начиная, скажем так, с древнейших античных примеров: 300 спартанцев при Фермопилах и затем разгром персидской армии при Платеях, армия Александра Македонского против персидской империи. Сотни примеров показывают, что война асимметрична и слабый всегда имеет шансы благодаря более высокой эффективности", — говорит Билецкий.

‼️ EXCLUSIVE INTERVIEW ‼️



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I interviewed Ukrainian General Andrii Biletskyi, Commander of the Third Army Corps and the Founder of the Azov Battalion, in Kharkiv, Ukraine.



I used to believe the Azov Battalion was full of Nazis. But as it turns out, Azov has strict rules… pic.twitter.com/yS5r4D1gJT — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 30, 2026

Он также отметил, что в последнее время Украина демонстрирует высокую эффективность как в нанесении ударов по целям на глубине территории России, так и непосредственно на линии фронта. В то же время, командир подчеркнул, что Украина уже согласилась на прекращение боевых действий по существующей линии фронта.

"Что касается того, что американцы хотели бы окончания этой войны, и я бы тоже ее очень хотел прямо сегодня. Россияне хотят от нас территориальных уступок на тех территориях, которые они даже не завоевали. Мое предположение, что за этими требованиями, если мы на них пойдем, будут следующие требования", — заявил Билецкий.

Отдельно он ответил на вопрос о нехватке человеческих ресурсов в Украине. По словам командира, значение численности пехоты постепенно уменьшается, ведь современная война все больше зависит от технологий.

"И что касается в целом американской поддержки, я верю, что у нации есть только собственные национальные интересы. И не надо обманывать себя химерами общечеловеческих ценностей и тому подобных вещей. Это никогда не работает в межгосударственных отношениях. Я верю, что чтобы иметь прочный союз и полагаться на помощь кого-то, нужно, чтобы и" Билецкий.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", Гордон высказался об идее назначить главкомом ВСУ командира 3-й ОШБр.