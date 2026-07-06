Этого кассиры в "АТБ" не могут делать: что считается грубым нарушением против покупателя

Спорные ситуации поможет разрешить администрация

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Отсутствие мелких денег в кассе "АТБ" — не проблема покупателя. Сотрудники не имеют права самостоятельно округлять сумму в пользу магазина.

Это в комментарии "Телеграфу" объяснил сотрудник поддержки "АТБ". Он заверил, что автоматическое округление копеек происходит на уровне кассовой системы. Самостоятельно кассир не может изменить сумму чека в пользу магазина (например, вместо 50 копеек сдачи их списать), если у него "нет мелочи в кассе".

"Сумма округляется автоматически, но если указано, что там должно быть еще 50 коп. кассир самостоятельно их округлить до целого числа в пользу магазина не может. Если вам неправильно выдали сдачу, рекомендуем обратиться в администрацию магазина", — отметил сотрудник поддержки.

Вывод: округление "неровных" сумм может проводить только касса. Если же система вбила в чек, что кассир должен выдать сдачу с копейками, то их невыдача будет считаться нарушением.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинка пожаловалась, что купила в "АТБ" наггетсы ненадлежащего качества.