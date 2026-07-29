Подорожание проезда, воды и новые правила для ФЛП: что изменится с 1 августа в Украине

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В Украине уже с 1 августа ожидается подорожание проезда в Киеве, увеличение тарифов на водоснабжение, изменение подходов к предоставлению жилья ВПЛ и другой подход к учету в ТЦК. В общем, нововведения повлияют на миллионы украинцев и могут существенно "ударить" по кошельку граждан.

"Телеграф" расскажет об основных изменениях, которые ожидаются в Украине в последнем месяце лета.

Новый поезд из Украины в Германию

С 1 августа для украинцев запускают новый ночной железнодорожный маршрут в Германию. Поезд будет курсировать между Перемышлем и Франкфуртом-на-Майне через Краков, Прагу и Дрезден. Билеты – от 15 евро (от 763 гривен).

Новый поезд в Германию. Инфографика Укрзализныця

Подорожание маршруток в Киеве

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сообщил, что, вслед за коммунальным транспортом, с 1 августа в Киеве проезд в маршрутках подорожает до 25 гривен. Такое решение связано с ростом цен на горючее, дефицитом водителей и проблемами с бронированием работников. Перевозчикам также не хватает механиков и другого технического персонала, поэтому часть автобусов просто не выходит на маршруты.

Торговый центр METRO в Запорожье приостанавливает работу

В пресс-службе компании "METRO Украина" объяснили, что с 1 августа гипермаркет, расположенный на Ореховском шоссе, 7-А, прекращает работу до дальнейшего сообщения. Решение приняли из-за ситуации с безопасностью в регионе и из-за регулярных вынужденных остановок во время воздушных тревог.

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии

НКРЭКУ установила тариф на услуги "Укрэнерго" в размере 928,45 грн за МВт/ч без НДС. Таким образом, с 1 августа тариф на передачу электроэнергии вырастет на 25%. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии будет действовать отдельный тариф — 563,26 грн за МВт/ч. В то же время эти изменения не означают автоматического подорожания электроэнергии для населения. Тариф оплачивается поставщиками и крупными потребителями, а цена для бытовых потребителей остается неизменной.

Новые лимиты, отчетность и контроль для ФЛП

С августа для ФЛП вводят новые лимиты, отчетность и контроль:

С 14 августа вводятся новые лимиты на переводы: 600 тыс. грн. для 1-й группы и 3 млн грн. для 2-й и 3-й.

Банки могут ограничить количество счетов до трех, если не будет объяснений по происхождению средств.

НДФЛ, военный сбор и ЕСВ нужно подавать ежеквартально с разбивкой по месяцам. До 10 августа нужно закрыть отчет за II квартал 2026 года.

Увеличение тарифов на воду в Ирпене, Киеве и Львове.

С 1 августа тариф на воду в Ирпене вырастет до 82,42 грн за куб. Для жителей Ирпенской громады подорожают услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Новые тарифы будут составлять:

водоснабжение — 35,56 грн за кубометр;

водоотвод — 46,86 грн за кубометр;

общая стоимость — 82,42 грн за кубометр.

До повышения потребители платили 56,88 грн. Следовательно, каждый использованный кубометр воды будет стоить на 25,54 грн больше. В горсовете объяснили решение ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт сетей, оборудования и зарплаты работников.

В Киеве водоканал предлагал установить тариф на уровне 88,90 грн за кубометр, однако столичные власти утвердили более низкую стоимость — 63,79 грн.

Увеличение тарифов на воду с 1 августа. Инфографика Новости.LIVE.

С 1 августа вдвое вырастет тариф на воду также и во Львове. Общая стоимость услуг "Львовводоканала" изменится с 25,88 грн. до 56,38 грн. за кубометр.

Средства Нацкэшбэка сгорят после 1 августа

До 1 августа украинцы должны потратить средства "Национального кэшбека", иначе они вернутся в госбюджет.

Билет на неограниченное количество пересадок в столичном транспорте

С 1 августа в Киеве введут билет стоимостью 60 грн, который позволит неограниченное количество пересадок в течение 90 минут. Поездки, приобретенные до 14 июля, будут действовать до 14 сентября. После этого неиспользованный остаток будет автоматически переведен в денежный эквивалент на транспортной карте.

17-летние юноши должны встать на учет в ТЦК

До конца июля 17-летние украинцы могут пройти обязательную постановку на военный учет онлайн. Но с 1 августа им придется обращаться в ТЦК. После успешной постановки на военный учет в приложении появится "Резерв+ID" со статусом "Призывник".

Изменение данных об отсрочках и бронировании

После 1 августа 2026 года у военнообязанных изменятся данные в электронном военно-учетном документе (е-ВУД) – у кого отсрочка от мобилизации закончится, у кого будет продолжена. Работодателю следует отразить эти изменения в списках персонального военного учета: графа 9 – новая дата и время формирования е-ВУД; графа 13 – новый срок действия отсрочки (или ее отсутствие).

Изменения в Списки вносятся в течение 5 дней после получения новой распечатки е-ВУД. Работникам с отсрочкой следует уже проверить ее действие и в случае, если произошли изменения, предоставить работодателю обновленную распечатку е-ВУД.

Более жесткие правила получения жилищных ваучеров для ВПО

С 1 августа 2026 года в Украине начнут действовать новые правила получения жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

Первое важное изменение касается государственных ипотечных программ. Если человек или члены его семьи уже пользовались программой "еОселя" или получали государственную поддержку по ипотеке для ВПЛ, жилищный ваучер он получить не сможет. При этом не имеет значения, действует ли ипотека, или уже погашена.

Второе изменение касается регистрации места жительства. Право на ваучер могут потерять лица, которые после оккупации задекларировали место жительства на временно оккупированной территории.

Третье изменение состоит в том, что государство будет проверять не только жилье, которое человек имеет сейчас, но и то, которое было отчуждено после 24 февраля 2022 года. То есть продажа, дарение или иное прекращение права собственности на жилье может стать основанием для отказа. Кроме того, теперь будет учитываться и жилье, приобретенное в ипотеку, даже если кредит еще не погашен.

Фактически государство сужает круг лиц, могущих претендовать на жилищный ваучер. Если раньше право на помощь определялось преимущественно на основании того, какое имущество человек имеет на момент обращения, то теперь будет анализироваться его имущественная история после начала полномасштабного вторжения и участие в государственных жилищных программах.

Изменение правил зачисления стажа

Со 2 августа в страховой стаж для определения права на пенсию смогут относить периоды работы, за которые работодатель не уплатил единый социальный взнос. Такие изменения предусматривает закон №4851-IX.

Это будет возможно при двух условиях: работодатель имеет задолженность по уплате взносов и подал отчетность, подтверждающую, что за работника начислили ЕСВ в размере не меньше минимального страхового взноса.

Изменения помогут людям, которым из-за долгов работодателя не хватает стажа для выхода на пенсию. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа.

К примеру, если человек имеет 32 года стажа, а еще два года официально работал, однако работодатель не оплатил начисленный ЕСВ, эти периоды могут учесть для определения права на пенсию. Тогда он сможет выйти на пенсию в 60 лет.

В то же время, периоды, за которые взносы не уплатили, не будут учитываться при расчете размера пенсии. В приведенном примере право на пенсию определят с учетом 34 лет стажа, но ее размер рассчитают только на основании 32 лет, за которые взносы фактически поступили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят изменить правила прохождения ВВК и не только.