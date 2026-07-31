Покупали все, а сейчас стыдно вспомнить: 3 легендарных вещи из 90-х, которые были в каждом доме

Некоторые из этих предметов сегодня продают за немалые деньги, а другие до сих пор используют

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Эти вещи можно было увидеть если не в каждом доме, то по меньшей мере в каждом втором. Ковры на стенах с тиграми, оленями или даже лебедями, фарфоровые рыбки-графины и клеенка, имитирующая скатерть или просто в цветочках были характерными для позднего СССР и в 90-х годах никого не удивляли. Некоторые из этих предметов сейчас не просто объект ностальгии, но и предметы коллекционирования.

Ковры

Ковры на стенах были типичными для того времени – другие способы утеплить жилище часто были не доступны. Однако ковры с реалистическими животными выгодно отличались на фоне других. Они были не ворсовыми, а плюшевыми или гобеленовыми. На них были картины. Одна из них – следствие того, что советские военные везли из Германии "трофеи" после Второй мировой. Именно из Германии ушел сюжет с оленями. Так что их начали штамповать и в СССР.

Ковер с оленями — популярный сюжет водопоя/ Этнобазар в фейсбуке

Самым популярным был рисунок "Олени на водопое" — величественный самец с раскидистыми рогами, олениха и маленький олененок у лесного ручья или озера. Ценители есть и сейчас.

Цены на советские ковры с оленями/ Скриншот

Ближе к 1980-м годам в советских квартирах появилась мода на "восточную экзотику" и крупных хищников. Такие ковры часто использовали как накидки на диваны или кресла, ведь они были более темные цвета. Один из популярных сюжетов — двое тигрят.

Двое тигрят на ковре/ OLX

Набор фарфора "Рыбки"

Сервиз под названием "Семейство карпов" или просто "Рыбки" в 1955 году грузинский художник-керамист Абесалом Барамидзе разработал в Риге. И он сразу стал безумно популярен не только в СССР, но и за рубежом. Поскольку делали его в Украине, а не только в Риге и Тбилиси, украинские семьи имели дома дольку этого "бума". Выполняли его в разных цветовых гаммах, хотя белая с золотом была оригинальна.

Сервиз "Семейство карпов" в разных цветах/ Коллаж "Телеграу"

Полиэтиленовая клеенка на кухонном столе

Практичность — еще один признак 90-х, так что кухонной клеенкой никого не удивишь. Часто их выполняли с имитацией рисунка скатерти, а для праздничных дней использовали имитацию кружева. Продаются они и сейчас – рулонами на метраж и отдельными вариантами для столов нестандартной формы.

Клеенка на стол/OLX

Ранее "Телеграф" рассказывал, что старые виниловые пластинки не обязательно должны лежать, если вы их уже не слушаете. Их можно использовать в интерьере.