Как главная фобия советского человека до сих пор мешает украинцам зарабатывать больше

Стоит пересмотреть собственные убеждения и выбросить из головы пережитки прошлого

Некоторые украинцы до сих пор находятся в плену советских стереотипов, мешающих их благосостоянию. Мысль "а что люди скажут?" может блокировать способность зарабатывать больше.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Gemini за разъяснением, почему так происходит. В советском обществе стандарт "а что люди скажут?" часто был не просто вопросом комфорта, а стратегией выживания. Она крепко засела в головах людей и хотя Украина свободна уже почти 35 лет, эта вредная установка может до сих пор сдерживать карьерный рост и бить по доходам. Даже если вы никогда не жили в СССР, эти стереотипы могли прийти к вам от родителей или бабушки с дедушкой.

Желание "быть скромным" и не выделяться блокирует здоровое стремление просить о повышении зарплаты или заявлять о своих амбициях. Некоторые украинцы ради того, чтобы не стать предметом обсуждения, готовы на "безопасную" бедность.

Кроме того, страх перед чужим мнением может полностью парализовать предпринимательский дух. Запуск собственного дела, смена профессии после 40 лет или переход на фриланс требуют смелости, готовности на ошибки и на то, что тебя будут обсуждать. Часто вместо того, чтобы действовать, человек переживает о том, что скажет о нем троюродная тетя, если ничего не получится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о семи привычках людей из СССР, которые сегодня помогают экономить деньги.