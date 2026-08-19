Украинцы долго просили и наконец: "Укрзализныця" добавила новую отметку в приложении
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцам понравились предложенные изменения
"Укрзализныця" обновила свое мобильное приложение. Теперь в вагонах можно увидеть места пассажиров с домашними питомцами – они обозначены изображением лапы животного.
Об этом пишут в соцсети Threads. Пользователи с энтузиазмом восприняли это нововведение.
В приложении "УЗ" теперь места пассажиров с животными будут обозначаться лапой. При покупке билета к нему нужно добавлять талон на проезд домашнего любимца.
"Хотя мне не нужно на этот рейс, но так и хочется купить билет рядом с хвостиком. Спасибо за классное обновление", — написала автор поста.
Что пишут пользователи
Представители "Укрзализныци" ответили, что сделали это по просьбе своих пассажиров. В то же время, пользователи заявили, что пока не на всех маршрутах отображаются нововведения, однако поблагодарили и заявили, что будут искать места рядом с такими отметками.
"Все нас просили, а мы взяли и сделали";
"@ukrainianrailways, дяк от сердца. P.s. ждите новые жалобы: Укрзализныця… какая-то сччк@ выкупила билет рядом (с животным — ред.). На ее месте должна быть я";
"Я буду драться на ножах за такие места";
"Я готова доплачивать за места рядом. Имела опыт такого путешествия. Такая песотерапия";
"Это крутая идея, но, пожалуй, не на всех направлениях работает. Я на 25.08 взяла билет на поезд себе и французику, но в приложении мое место не обозначено лапкой;(";
"Очень надеюсь, что еще немного времени и будет на всех. Потому что труднее всего было реализовать с нуля";
"Мне срочно надо куда-то поехать, где будет котик или собачка в купе. Я буду теперь вас отслеживать";
"Захотелось просто куда-то уехать, чтобы побыть возле хвостика";
"Ого, а как это работает? Я еще с собакой не ездила. Ее нужно зарегистрировать, как пассажира? И тогда при покупке выбирать, как пассажира?";
"Добавлять на нее билет при покупке своего";
"Бозе, @ukrainianrailways, ну лучшие";
"Если бы еще сделали отдельную отметку для котиков)";
"Вауууу я не знала что так можно";
"Блин, @ukrainianrailways теперь билеты станет еще труднее выбирать, вот все вагоны просматриваться на наличие лапки рядом со свободными местами. Столько сидела ждала, но все же есть))) Спасибо";
"Это очень круто!";
"Ну кайф, теперь буду такие места выглядывать", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине может появиться приложение для поиска "любви" в поездах и не только.