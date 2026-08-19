Украинцы долго просили и наконец: "Укрзализныця" добавила новую отметку в приложении

Украинцам понравились предложенные изменения

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

"Укрзализныця" обновила свое мобильное приложение. Теперь в вагонах можно увидеть места пассажиров с домашними питомцами – они обозначены изображением лапы животного.

Об этом пишут в соцсети Threads. Пользователи с энтузиазмом восприняли это нововведение.

В приложении "УЗ" теперь места пассажиров с животными будут обозначаться лапой. При покупке билета к нему нужно добавлять талон на проезд домашнего любимца.

"Хотя мне не нужно на этот рейс, но так и хочется купить билет рядом с хвостиком. Спасибо за классное обновление", — написала автор поста.

Места для домашних животных обозначены лапой в приложении

Что пишут пользователи

Представители "Укрзализныци" ответили, что сделали это по просьбе своих пассажиров. В то же время, пользователи заявили, что пока не на всех маршрутах отображаются нововведения, однако поблагодарили и заявили, что будут искать места рядом с такими отметками.

"Все нас просили, а мы взяли и сделали";

"@ukrainianrailways, дяк от сердца. P.s. ждите новые жалобы: Укрзализныця… какая-то сччк@ выкупила билет рядом (с животным — ред.). На ее месте должна быть я";

"Я буду драться на ножах за такие места";

"Я готова доплачивать за места рядом. Имела опыт такого путешествия. Такая песотерапия";

Комментарии пользователей

"Это крутая идея, но, пожалуй, не на всех направлениях работает. Я на 25.08 взяла билет на поезд себе и французику, но в приложении мое место не обозначено лапкой;(";

"Очень надеюсь, что еще немного времени и будет на всех. Потому что труднее всего было реализовать с нуля";

Комментарии пользователей

"Мне срочно надо куда-то поехать, где будет котик или собачка в купе. Я буду теперь вас отслеживать";

"Захотелось просто куда-то уехать, чтобы побыть возле хвостика";

"Ого, а как это работает? Я еще с собакой не ездила. Ее нужно зарегистрировать, как пассажира? И тогда при покупке выбирать, как пассажира?";

"Добавлять на нее билет при покупке своего";

"Бозе, @ukrainianrailways, ну лучшие";

Комментарии пользователей

"Если бы еще сделали отдельную отметку для котиков)";

"Вауууу я не знала что так можно";

"Блин, @ukrainianrailways теперь билеты станет еще труднее выбирать, вот все вагоны просматриваться на наличие лапки рядом со свободными местами. Столько сидела ждала, но все же есть))) Спасибо";

"Это очень круто!";

"Ну кайф, теперь буду такие места выглядывать", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине может появиться приложение для поиска "любви" в поездах и не только.