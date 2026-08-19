Электричество для государства — минус 150 млн: почему НАБУ и другие не видят проблемы в странных торгах

Что происходит на украинском рынке электроэнергии

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Недавний скандал с искусственным укрупнением лотов на аукционах "Энергоатома", что могло нанести государству ущерб порядка 50 млн грн , получил продолжение. Новые манипуляции, в результате которых "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" не смогли продать запланированные объемы электричества по рыночной цене, вероятно, могли вытащить из их карманов еще 150 миллионов. Однако правоохранители и контролирующие органы, похоже, упорно не видят в этом проблем.

Как и в первом случае с укрупнением лотов, за свежими "качелями" на энергорынке, вероятно, могут стоять структуры, связанные с олигархом Ринатом Ахметовым. Не потому ли иногда и регулятор НКРЭКУ, и ОГП вместе с НАБУ заявляют, что не видят оснований начинать официальные расследования?

Как работают свежие ценовые качели

Украинский рынок электроэнергии чем дальше, тем больше демонстрирует практически безграничные возможности для манипуляций с ценами и объемами ресурса в пользу отдельных игроков. Не успели утихнуть кулуарные споры вокруг предыдущего июльского скандала, когда искусственное объединение мелких лотов на аукционе "Энергоатома" в гигантские пакеты по 200 МВт сбило цену и просто отсекло от торгов независимых поставщиков, как на биржевой площадке зафиксировали очередную подозрительную аномалию, которая угрожает государству многомиллионными потерями.

В этот раз масштабные пертурбации разыгрались вокруг долгосрочного аукциона, состоявшегося 27 июля. Как объяснил глава профильного парламентского комитета Андрей Герус, накануне этих торгов на рынке разыграли искусственный сценарий: "большой частный трейдер" умышленно занизил объемы закупки на главной государственной площадке — рынке на сутки вперед (РСВ, по-украински — РДН), переведя закупки на другие сегменты рынка.

В течение всего периода с 11 по 30 июля спрос умышленно сбивался, из-за чего украинские цены искусственно удерживали заниженными.

"Поставщики, которые уже имели законтрактованный товар и привязывают цену для потребителей к РСВ, понесли убытки и потеряли оборотный капитал. К среде — последнему дню аукционов — платежеспособных желающих идти на годовые торги уже не осталось. А с четверга тот же спрос начал возвращаться на РСВ — и цена начала быстро расти", — отметил Андрей Герус.

Скриншот поста Андрея Геруса в Facebook

27 июля "Энергоатом" продал 1 300 МВт базовой нагрузки с поставкой на первую декаду августа. Как сообщили журналисты издания "Наші гроші" со ссылкой на Андрея Геруса, итоговая средняя цена торгов остановилась на скромной отметке 5 745 грн за МВт-час.

Как работают "качели" на РСВ (по-украински - РДН). Инфографика "Телеграфа"

Главный куш на этой распродаже, как отмечает издание "Наші гроші" со ссылкой на Андрея Геруса, сорвал холдинг ДТЭК в лице компании "Д.Трейдинг". Компания единолично выкупила мощный пакет в 243 МВт. Вторым по масштабу покупателем оказалась фирма "Таргет Энерджи", забравшая 100 МВт ресурса.

Но как только дешевое государственное электричество было надежно законтрактовано, искусственная плотина на рынке упала.

Вот как ценовые аномалии на аукционах отражены на графике, отображающем индекс РСВ (РДН) с конца апреля по начало августа 2026 года.

График стоимости электроэнергии на РСВ (по-украински - РДН). Источник – "Наші гроші"

Уже 30 июля спрос на РСВ начал лавинообразно возвращаться, а цены стремительно пошли вверх.

"30 июля произошло возвращение спроса на РСВ, и цена начала резко расти, а уже на вторник 4 августа цена составила 9 069 грн за МВт-час, то есть на 58% дороже, чем "Энергоатом" продал на аукционе. Потери "Энергоатома" на объеме 243 МВт за первые десять дней августа могут составлять более 150 млн грн", — отмечается в публикации "Наших грошей".

Заметим, что хотя Андрей Герус в своих публикациях и письмах прямо не называет главного бенефициара упомянутых "качелей" на энергетическом рынке, именуя его обычно "большим трейдером, контролирующим 65% спроса на РСВ", мало для кого является секретом, о какой именно компании идет речь.

Напомним, в одной из предыдущих публикаций "Телеграф" уже писал, что, по данным платформы VKURSI за прошлый год, единоличным лидером среди трейдеров и поставщиков с наибольшей долей рынка была частная компания "Д.Трейдинг" из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

За прошлый год "Д.Трейдинг" из ДТЭК Рината Ахметова возглавлял Топ-10 трейдеров и поставщиков электроэнергии с прибылью в 5,9 млрд грн. У ближайшего конкурента всего 1,3 млрд грн

Что ответили ведомства на запросы издания

Как говорится, один раз – случайность. Два – совпадение. Но третья за полгода "энергетическая аномалия" с участием одного и того же "большого трейдера" (вспомним январский "инсайдерский" скандал с прайс-кепами , после которого "Д.Трейдингу" Рината Ахметова пришлось расторгнуть контракт и вернуть "Энергоатому" 164 млн грн) – это уж очень похоже на систему.

После случая с укрупнением лотов на аукционе 13 июля, что могло нанести ущерб государственным энергокомпаниям в размере 50 млн грн, "Телеграф" решил обратиться в ключевые контролирующие и правоохранительные органы страны. Мы стремились узнать, не видят ли они в этой ситуации признаки умышленных манипуляций и масштабного ограбления государства. Но оказалось, что реагировать на эти "качели" никто не торопится.

Первый ответ пришел от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Детективы официально сообщили редакции, что сведения об июльском обвале цен на торгах "Энергоатома" в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) вообще не вносились. В Бюро объяснили это тем, что по результатам анализа информации они просто не обнаружили "достаточных данных", которые указывали бы на совершение уголовного правонарушения и позволили начать следствие.

Ответ НАБУ на запрос "Телеграфа"

Подобную процессуальную пассивность продемонстрировали и в Офисе генерального прокурора. Там также официально констатировали, что никаких уголовных производств по этим фактам найти не смогли. Впрочем, в ОГП сообщили, что запрос был переадресован в САП, возможно, у прокуроров-антикоррупционеров будет иное мнение.

Ответ ОГП на запрос "Телеграфа". Стр. 1

Ответ ОГП на запрос "Телеграфа". Стр. 2

Однако самую глухую оборону занял национальный регулятор — НКРЭКУ, который по своим прямым обязанностям должен был первым забить тревогу. В комиссии ответили, что сейчас проводят лишь "предварительное исследование" ситуации на рынке, которое продолжается без принятия какого-либо отдельного решения (читай – без начала расследования).

При этом узнать хоть какие-то промежуточные результаты или детали анализа невозможно — регулятор наотрез отказался предоставлять какую-либо конкретику, надежно спрятавшись от журналистов за режим "профессиональной тайны".

Ответ НКРЭКУ на запрос "Телеграфа". Стр. 1

Ответ НКРЭКУ на запрос "Телеграфа". Стр. 2

Ответ НКРЭКУ на запрос "Телеграфа". Стр. 3

Между прочим, свою позицию относительно ситуации ранее высказали и в компании "Д.Трейдинг". В комментарии изданию "Наші гроші" представители холдинга ДТЭК обвинения в манипуляциях ожидаемо категорически отвергли. Там подчеркивают, что сравнивать цену долгосрочного годового контракта с краткосрочными спотовыми пиками на РСВ во время летнего температурного максимума экономически некорректно.

А стремительный взлет стоимости электричества в начале августа до 9 069 грн трейдер объясняет исключительно объективными факторами — новой волной аномальной жары в Украине и экстренным оказанием аварийной помощи Румынии и Венгрии, что спровоцировало дефицит и автоматически подняло цену импорта. Кроме того, в компании отмечают, что закупают электроэнергию исключительно под реальные потребности собственных клиентов и технически не способны влиять на цены рынка (хотя, напомним, манипуляция этим "собственным" спросом и стала причиной рыночных аномалий).

В результате складывается парадоксальная, но очень выгодная для частного капитала картина. Пока государственные гиганты "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" из-за странных рыночных качелей, вероятно, теряют сотни миллионов гривен, правоохранительная и контролирующая системы страны демонстрируют абсолютный паралич. Одни не видят оснований для дел, другие занимаются кабинетной переадресацией, а профильный регулятор, похоже, просто закрывает глаза на проблему, прячась за бюрократические ширмы.

Больше всего настораживает то, что во всех этих случаях бенефициаром странных рыночных процессов, вероятно, становится одна и та же частная структура известного всем олигарха, которая благодаря своему доминирующему положению годами системно влияет на весь украинский энергорынок.

Раньше это был скандальный "Роттердам+" с его искусственными угольными формулами. Затем – манипуляции с дополнительными соглашениями . Сейчас инструментом получения сверхприбылей стал Рынок на сутки вперед (РСВ), где правила игры позволяют за закрытыми дверями вымывать миллионы из карманов государственных предприятий.

"Телеграф" продолжить следить за ходом ситуации и в ближайшее время намерен пообщаться с экспертами рынка, чтобы узнать, как именно можно перекрыть лазейки для подобных злоупотреблений и почему национальный регулятор умышленно затягивает внедрение жестких предохранителей против хронических манипуляций. Не переключайтесь.