"Политическая драма в Киеве" и смертельная угроза: как на Западе комментируют громкое заявление Федорова

На что рассчитывает экс-министр?

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Во вторник, 18 августа, бывший министр обороны Михаил Федоров опубликовал видеообращение, в котором заявил о необходимости проведения выборов в Украине. По его словам, государство должно обеспечить возможность голосования для военнослужащих, миллионов находящихся за рубежом украинцев, а также граждан с прифронтовых территорий.

Среди прочего Федоров упомянул о коррупции и кризисе управления в государстве.

"Телеграф" проанализировал, что о заявлении экс-министра пишут западные медиа.

Газета Financial Times отмечает: этот всплеск критики стал самым серьезным внутриполитическим вызовом для Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны.

Заявление прозвучало накануне заседания парламента, на котором исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмару должны были формально утвердить в этой должности.

"Некоторые парламентарии восприняли заявление Федорова как попытку отсрочить голосование в последней отчаянной попытке вернуть себе должность", — говорится в статье.

Обращение бывшего министра может углубить спор относительно контроля над Министерством обороны Украины и процессом оборонных закупок, прогнозирует издание.

"После увольнения Федоров обвинил военное руководство в препятствовании его реформам, тогда как Зеленский заявил, что отношения между министром обороны и высшим командованием армии зашли в тупик", — говорится в статье.

Один из народных депутат заявил FT, что ожесточенная избирательная кампания "похоронит страну", и предположил, что Федоров "спешит" заявить о себе, "поскольку через год люди могут его забыть".

Politico публикует материал под названием "Уволенный министр обороны Украины Федоров требует проведения выборов, бросая вызов Зеленскому".

Издание описывает: даже если Украине удастся найти законный путь к проведению выборов, вероятнее всего, "они будут проходить под тенью войны".

"Россия почти каждый день обстреливает Киев ракетами и дронами, постепенно продвигается на поле боя на востоке и юге Украины и готовится к зимнему наступлению, чтобы захватить новые территории…

Россия нависает над Украиной не только в военном, но и в избирательном плане. Москва имеет длительную историю попыток влиять на результаты демократических выборов во всем мире, и, скорее всего, будет рассматривать выборы в Украине как потенциальный путь к победе в захватнической войне, которую Путин эскалировал в 2022 году", — отмечается в материале.

В частности, Путин и пророссийские политики уже давно пытаются представить власть Зеленского как нелегитимную.

"Хотя Зеленский подвергался давлению со стороны международных лидеров, в частности президента США Дональда Трампа, относительно проведения выборов, он последовательно заявлял, что во время войны они невозможны. В феврале он предложил провести выборы в обмен на прекращение огня. Однако Путин продолжил войну.

После начала полномасштабного вторжения украинский лидер стал символом сопротивления своей стране, однако его первоначальная популярность в течение последнего года стала заметно снижаться на фоне обвинений в коррупции и нареканий на непрозрачность работы его правительства".

СМИ описывает, как еще до противоречивых кадровых перестановок Зеленский стал выглядеть все более изолированным, потеряв нескольких членов своего ближайшего окружения, в частности, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которого в мае арестовали по обвинениям в коррупции.

Французская газета Le Monde пишет:

"Немного спустя месяц после того, как Владимир Зеленский уволил его с должности министра обороны, Михаил Федоров решил сокрушительно свести счеты со своим бывшим руководителем".

В десятиминутном видео политик, одетый в темную одежду и обращаясь непосредственно к камере, высказал очень критическую оценку политической системы страны.

"Прежде всего, Федоров пересек границу, которую ни один из ведущих украинских политиков не решался пересечь с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Он призвал к "восстановлению демократического процесса" — а значит, к проведению выборов даже в то время, когда страна находится в состоянии войны. Однако выборы, первоначально запланированные весной 2024 года, невозможно организовать в условиях военного положения. Бывший министр, безусловно, пошел на наибольший риск в своей политической карьере, в то же время четко продемонстрировав собственные политические амбиции", — считает автор статьи.

Телеканал CNN обращает внимание на то, что после увольнения Федорова протесты в его поддержку продолжаются в течение месяца. Хотя они несколько потеряли свой первоначальный размах, в Киеве до сих пор регулярно собираются по несколько тысяч человек.

"Хотя в своем обращении Федоров не заявил, что будет участвовать в каких-либо выборах, недавний опрос показал, что бывший министр с большим отрывом победил бы Зеленского во втором туре президентских выборов, где два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре, соревнуются непосредственно между собой".

Издание Euronews также пишет о том, что решение Федорова обратиться к украинцам в социальных сетях и сосредоточиться на вопросах, выходящих далеко за пределы его бывшего министерского портфеля, породило спекуляции о политических планах одного из наиболее популярных экс-министров Украины.

"Раньше Федоров не призывал к проведению выборов во время войны. Он сделал это только после того, как назначение Хмары дало понять, что он не вернется в Министерство обороны", — говорится в материале.

При этом бывший министр не призвал к немедленному голосованию и не определил график. В то же время он утверждал, что Украина должна разработать механизм проведения выборов во время войны, предоставив украинцам возможность оценить деятельность находящихся у власти и решить, заслуживают ли они и в дальнейшем доверия общества.

"Заявление Федорова снова выдвигает на первый план политически чувствительный вопрос выборов, в то время как Зеленский пытается поставить точку в месяце беспорядков в Министерстве обороны…

Федоров публично не критиковал Хмару и, судя по всему, стремился обеспечить плавную передачу полномочий своему преемнику. В интервью 6 августа он отметил, что лично обсудил с Хмарой детальный "военный план", — описывает медиа.

Агентство Associated Press акцентирует внимание на том, что украинские антикоррупционные органы проводят расследование в отношении должностных лиц в Офисе президента Зеленского — на следующий день после призывов Федорова к выборам.

"Эта политическая драма стала нежелательным отвлечением для Зеленского в то время, когда война Украины с ее большим соседом вступает в пятый год", — отмечается в статье.

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которая, по данным следствия, действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов с участием чиновников ОП и других лиц.

"Эта информация стала очередным испытанием политической стойкости Зеленского".

СМИ пишет, что этот политический хаос возник после недавних успехов Украины в войне. Используя инновационные технологии в сфере БПЛА, Киев неоднократно наносил удары по российским нефтяным объектам, что повлекло за собой дефицит горючего.

Украина также шокировала российское общество, нанося удары по составам "Wildberries" — крупнейшего российского интернет-магазина — и остановила наступление на передовой со стороны более многочисленной российской армии.

"В то же время Зеленскому не удалось добиться заметного прогресса в возглавляемых США мирных усилиях, а Украина остается уязвимой перед российскими баллистическими ракетами из-за дефицита дополнительных американских перехватчиков Patriot на мировом рынке", — говорится в статье.