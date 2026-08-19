Путь только один: что в "АТБ" делают со свежей выпечкой, которую не успели продать

В компании установлены четкие правила обращения с продуктами

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В сети "АТБ" не перепродают и не перерабатывают горячую выпечку и кулинарию, если она не была продана. Такую продукцию утилизируют по истечении сроков годности.

Об этом "Телеграф" спросил в чате поддержки "АТБ". Там дали однозначный ответ.

На вопрос: "Что делают с готовой горячей выпечкой и кулинарией, если ее не раскупили до закрытия или блэкаута", в АТБ дали четкий ответ. Оператор Александр ответил, что такую продукцию утилизируют.

"Магазин утилизирует товар, который уже не подлежит продаже", — ответили в чатботе "АТБ".

Ответ АТБ на вопрос Телеграфа

Собственная выпечка АТБ. Фото Википедия

Перерабатывают ли в "АТБ" фрукты, которые уже нельзя продавать?

Как сообщал "Телеграф", по словам сотрудника "АТБ", фрукты, которые уже нельзя продавать, не отправляются на переработку (например, абрикосы на курагу, или виноград на изюм) через собственные торговые марки сети, такие как "Своя линия", "Умный выбор" и другие. Все утратившие ликвидность товары сразу идут на утилизацию и это может повторяться даже по пять раз в день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка назвала продукт, каждый раз оказывающийся в ее корзине во время закупок в "АТБ".