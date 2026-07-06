Открытые полки исчезают из кухонь: с какой мебелью будет меньше пыли и больше порядка

Кухня будет как из Pinterest

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Еще несколько лет назад открытые полки считались одним из основных трендов в дизайне кухонь. На них выставляли красивую посуду, банки со специями и декоративные элементы, создавая стильный интерьер.

Однако со временем многие владельцы жилья столкнулись с недостатками такого решения в повседневном использовании, например, с необходимостью постоянно поддерживать идеальный порядок. В "femcafe" написали об альтернативе такой мебели.

Все популярнее становятся закрытые верхние шкафы, особенно модели, которые доходят до самого потолка. Они позволяют скрыть кухонные принадлежности, обеспечивают больше места для хранения и помогают поддерживать визуальный порядок.

Как выглядят такие шкафы. Фото: Телеграф

Дизайнеры также отмечают, что такие шкафы делают интерьер более цельным и современным. В то же время, открытые полки не исчезают полностью, но теперь их чаще используют только как небольшой декоративный элемент, а не основную систему хранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что гранитные столешницы постепенно теряют популярность, а на смену им приходит более крепкий и универсальный материал.