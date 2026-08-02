Платить не стоит? Почему платный ChatGPT тупит больше бесплатного

Вместо исправления мелкого нюанса ИИ стал придумывать всякое и забыл собственную работу – почему так бывает

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С каждым месяцем все больше людей и бизнесов пользуются искусственным интеллектом: он помогает в работе, ежедневном планировании и ответами на любые вопросы. Однако хотя технологии и алгоритмы улучшаются почти каждый день, все равно остается немало проблем с ИИ.

И, как разобрался "Телеграф", платная подписка на сервисы не всегда гарантирует лучшие результаты.

Переход на тариф Go от ChatGPT после длительного периода бесплатного пользования функциями показал, что иногда платная подписка может работать даже хуже бесплатной. В частности, ИИ сгенерировал картинку согласно промпту, однако нарисовал вымышленные монеты. После он получил референсы, как должны выглядеть монеты, и указание исправить их. Вместо выполнения столь простого запроса ChatGPT несколько раз перерисовал изображение полностью, дорисовав еще и вымышленные купюры, после чего заявил, будто не имеет доступа к первой картинке, которую сам же и сгенерировал в том же чате.

Вот как он объяснил такой провал: "Почему бесплатная версия могла субъективно работать лучше: платная подписка не означает, что каждый отдельный ответ или генерация гарантированно будет лучше. Различные режимы, модели и инструменты генерации изображений могут вести себя по-разному, а генеративное редактирование само по себе не всегда стабильно выполняет требование "измени только один элемент".

ChatGPT объяснил, почему тупит и бесплатная, и платная версии

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой неутешительный прогноз дал ИИ по завершению войны в Украине.