Без этого вы ничего не докажете: как защититься, если отравился рыбой из магазина

В Союзе потребителей рассказали, какую продукцию лучше не покупать летом

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Покупка рыбной продукции в летний период требует повышенной осторожности. В некоторых местах этого и вовсе лучше избегать.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор ГО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов. В случае, если покупатель все же решился на такую покупку, эксперт настоятельно рекомендует сохранять чек. Без этого документа привлечь точку к ответственности или подать жалобу в контролирующие органы в случае отравления будет практически невозможно.

"Покупать или не покупать – вам виднее как потребителю, просто имейте в виду: храните чек. Но в маленьких магазинах вам и чека могут не выдать, поэтому я бы не покупал, например, рыбу в жару в маленьких супермаркетах, которая является именно их производством", — говорит Несмиянов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать сельдь с икрой и не купить "пустую" рыбу.

Также "Телеграф" писал о том, что рыбак поймал "королевскую" щуку на Киевщине. Мужчина рассказал, в чем секрет приманки.