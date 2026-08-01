Без этого вы ничего не докажете: как защититься, если отравился рыбой из магазина
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В Союзе потребителей рассказали, какую продукцию лучше не покупать летом
Покупка рыбной продукции в летний период требует повышенной осторожности. В некоторых местах этого и вовсе лучше избегать.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор ГО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов. В случае, если покупатель все же решился на такую покупку, эксперт настоятельно рекомендует сохранять чек. Без этого документа привлечь точку к ответственности или подать жалобу в контролирующие органы в случае отравления будет практически невозможно.
"Покупать или не покупать – вам виднее как потребителю, просто имейте в виду: храните чек. Но в маленьких магазинах вам и чека могут не выдать, поэтому я бы не покупал, например, рыбу в жару в маленьких супермаркетах, которая является именно их производством", — говорит Несмиянов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать сельдь с икрой и не купить "пустую" рыбу.
Также "Телеграф" писал о том, что рыбак поймал "королевскую" щуку на Киевщине. Мужчина рассказал, в чем секрет приманки.