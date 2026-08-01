Не для простых людей: что известно про ресторан, где могли подорвать генерала в центре Москвы (фото)

Ресторан находится в сталинской высотке

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В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел мощный взрыв в ресторане "Balzi Rossi". Данное заведение — одно из самых дорогих в столице России.

В нем отмечали дни рождения звезды российского шоу-бизнеса, чиновники и политики. Об этом сообщает "Телеграф".

"Balzi Rossi" — это ресторан итальянской кухни. Заведение предлагает своим посетителям меню с блюдами любой сложности, а самодостаточный интерьер (8-метровые потолки) позволяет устанавливать любые декорации и проводить тематические мероприятия. Руководит кухней здесь итальянский шеф-повар Кармине Альфьери.

Основное меню ресторана "Balzi Rossi"

В нем можно приобрести греческий салат за 1600 рублей (около 900 грн), другие салаты обойдутся дороже.

Морской еж обойдется гурману в 590 рублей за штуку (около 330 грн).

Разумеется в итальянском ресторане есть пицца — цена в "Balzi Rossi" варьируется от 1350 до 1690 рублей (от 750 до 950 грн)

Другие позиции из основного меню в ресторане "Balzi Rossi" (цены указаны в рублях)

Интерьер ресторана "Balzi Rossi"

Как выглядит ресторан Balzi Rossi изнутри/Фото: balzi-rossi.ru

Как выглядит ресторан Balzi Rossi изнутри/Фото: balzi-rossi.ru

Как выглядит ресторан Balzi Rossi изнутри/Фото: balzi-rossi.ru

Как выглядит ресторан Balzi Rossi изнутри/Фото: balzi-rossi.ru

Отметим, 1 августа в "Balzi Rossi" проходило закрытое мероприятие — заведение не работало для обычных посетителей. По информации очевидцев, в субботу в ресторане, где произошел взрыв, праздновал день рождения генерал. Кроме того, рядом с местом было, как минимум пять машин с черными номерами (принадлежат Минобороны РФ) и один автобус Росгвардии.

Российская-пропагандистка Анастасия Кашеваров написала, что в "Balzi Rossi" отмечал праздник "кто-то из элиты". Известно, что в "Balzi Rossi" дни рождения праздновала путинистка Яна Рудковская, Виктория Боня, а также российские чиновники и политики.

Напомним, 20 июля Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников, в результате которой пострадали как минимум три значимых объекта. Ранее "Телеграф" сообщал об атаке на РФ 18 июля. Кадры мощного пожара на Wildberries облетели Интернет.