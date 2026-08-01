Молчание о войне и интервью РФ. Где сейчас и чем занимается звезда "Каламбура" Юрий Стыцковский

Актер живет в Украине

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Юрий Стыцковский был одним из создателей культового юмористического журнала "Каламбур", как и Вадим Набоков, который в конце 1990-х смотрели миллионы зрителей. Именно он стал ведущим, режиссером, сценаристом и одним из главных актеров проекта. Однако после громкого успеха артист почти скрылся из медийного пространства.

Стыцковский родился 19 августа 1962 года в Одессе. К комик-трупе "Маски" он присоединился в 1990-х, а уже через несколько лет вместе с коллегами создал юмористический журнал "Каламбур", выходивший с 1996 по 2001 год.

В "Каламбуре" Стыцковский не только писал сценарии и руководил съемками, но и сам выходил в кадр. Зрители помнят его как ведущего программы, а также по ролям в популярных рубриках "Крутое пике", "Бар Каламбур" и "Железный капут". Кроме того, он перевоплощался в разных персонажей – от байкера и повара до офицеров и других комедийных героев.

Алексей Агопьян и Юрий Стыцковский

После закрытия "Каламбура" Стыцковский остался работать на телевидении. Он продюсировал и режиссировал юмористические проекты, среди которых Комедийный квартет, Комедийный коктейль, а также сатирическую программу Пупсня.

Коламбур. Фото: wikipedia

Где сейчас Юрий Стыцковский

После начала полномасштабного вторжения Юрий Стыцковский не делал публичных заявлений по поводу войны. Тем не менее, он продолжает жить в Одессе вместе с семьей.

Как выглядит сейчас Юрий Стыцковский

Некоторые шаги режиссера вызвали неоднозначную реакцию. В 2022 году он завершал монтаж фильма, в котором были задействованы российские актеры. По словам Стыцковского в интервью молдавским медиа, работать над фильмом приходилось под звуки воздушных тревог и взрывов. Он также отмечал, что реализовать все творческие замыслы помешала "общая обстановка", не уточнив, что именно имел в виду.

Юрий Стыцковский сейчас. Фото: скриншот по сети

Еще больше вопросов возникло в 2024 году, когда Стыцковский пообщался с российским пропагандистским изданием NEWS.ru. В комментарии он выразил соболезнования по поводу смерти российского актера Александра Симонца, с которым в свое время работал над сериалом "Дружная семейка" и вспомнил их многолетнее сотрудничество.

В конце 2024 года режиссер также записал новогоднее видеообращение для поклонников "Каламбура". Ролик был на русском языке и посвящен исключительно приветствию зрителей. Темы войны или событий в Украине в обращении он не поднимал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легендарный "Каламбур" доит российскую аудиторию. Речь может идти о десятках миллионов.