Можно сэкономить почти 500 грн: какой кофе в "АТБ" подешевел почти вдвое

Приятные предложения будут действовать еще больше недели

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В магазинах "АТБ" сейчас действуют акционные цены на кофе, благодаря которым покупатели могут потратить меньше средств на любимый напиток. Скидки распространяются на несколько популярных марок кофе.

Некоторые позиции стали дешевле более чем на 40%. Подробнее о "желтых" ценниках написал "Телеграф".

Больше подробностей в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе".

Кофе Ambassador Premium 200 г стал дешевле на 47%. Его цена снизилась до 249,90 грн вместо предыдущих 477,50 грн. Можно сэкономить около 230 гривен.

Также значительно упала стоимость кофе Ambassador Majestic в зернах. Упаковку весом 1 кг сейчас можно приобрести за 591,90 грн вместо 1063,70 грн — скидка в 44%. В этом случае экономия составит чуть больше 470 гривен.

Кроме этого, кофе "Черная Карта Gold" подешевел на 43%. В зависимости от объема упаковки, его цена теперь составляет 75,90 и 144,90 грн вместо 133,90 и 256,60 грн соответственно. Эти упаковки подешевели на 58 и 112 грн.

Какой кофе купить в "АТБ". Фото: Телеграф

Скидки продлятся еще 12 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" упали ценники также на бытовую химию.