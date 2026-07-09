В "АТБ" рухнули цены на Tide, Ariel и не только: на бытовой химии можно сэкономить сотни гривен
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Есть ряд причин, по которым супермаркеты делают дисконт
В сети супермаркетов "АТБ" обновились еженедельные акционные предложения. В частности, большие скидки установили в отделе бытовой химии.
Об этом сообщает "Телеграф". Акция продлится еще 12 дней.
Детальнее в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе".
Что продают со скидками:
- Гель для стирки Savex объемом 1,08 л: вместо 329 грн его продают за 170.01 грн, это минус 55%;
- Cредство стирки Tide Color 2,1 кг со скидкой 33% (269.90 грн вместо 405 грн);
- Порошок Ariel Aqua Puder Color 3 кг за 358 грн вместо 535.50 грн;
- Пятновыводитель Vanish Oxi Action продают за 101 грн вместо 151.90 грн.
Почему товары продают со скидками?
Есть ряд причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места на полках для новых товаров. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары снижают цены, чтобы ускорить продажи.
Ранее Телеграф рассказывал о том, что в АТБ все чаще можно встретить вместо известных брендов собственные марки сети. Это позволяет супермаркетам нарастить прибыль и сформировать лояльность покупателей.