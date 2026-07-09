В "АТБ" рухнули цены на Tide, Ariel и не только: на бытовой химии можно сэкономить сотни гривен

Есть ряд причин, по которым супермаркеты делают дисконт

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В сети супермаркетов "АТБ" обновились еженедельные акционные предложения. В частности, большие скидки установили в отделе бытовой химии.

Об этом сообщает "Телеграф". Акция продлится еще 12 дней.

Детальнее в материале: "Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе".

Что продают со скидками:

Гель для стирки Savex объемом 1,08 л: вместо 329 грн его продают за 170.01 грн , это минус 55%;

объемом 1,08 л: вместо 329 грн его продают за , это минус 55%; Cредство стирки Tide Color 2,1 кг со скидкой 33% (269.90 грн вместо 405 грн);

2,1 кг со скидкой 33% (269.90 грн вместо 405 грн); Порошок Ariel Aqua Puder Color 3 кг за 358 грн вместо 535.50 грн;

3 кг за 358 грн вместо 535.50 грн; Пятновыводитель Vanish Oxi Action продают за 101 грн вместо 151.90 грн.

Скидки в АТБ

Почему товары продают со скидками?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места на полках для новых товаров. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона на менее популярные товары снижают цены, чтобы ускорить продажи.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что в АТБ все чаще можно встретить вместо известных брендов собственные марки сети. Это позволяет супермаркетам нарастить прибыль и сформировать лояльность покупателей.