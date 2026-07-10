Можна зекономити майже 500 грн: яка кава в "АТБ" здешевшала майже вдвічі

Приємні пропозиції діятимуть ще понад тиждень

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У магазинах "АТБ" зараз діють акційні ціни на каву, завдяки яким покупці можуть витратити менше коштів на улюблений напій. Знижки поширюються на кілька популярних марок кави.

Деякі позиції стали дешевшими більш ніж на 40%. Детальніше про "жовті" цінники написав "Телеграф".

Більше подробиць у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".

Кава Ambassador Premium 200 г стала дешевшою на 47%. Її ціна знизилася до 249,90 грн замість попередніх 477,50 грн. Можна зекономити майже 230 гривень.

Також значно впала вартість кави Ambassador Majestic у зернах. Упаковку вагою 1 кг зараз можна придбати за 591,90 грн замість 1063,70 грн, — знижка в 44%. У цьому випадку економія складе трохи понад 470 гривень.

Крім цього, кава "Чорна Карта Gold" подешевшала на 43%. Залежно від обсягу упаковки її ціна тепер становить 75,90 і 144,90 грн замість 133,90 та 256,60 грн відповідно. Ці упаковки подешевшали на 58 та 112 грн.

Яку каву купити в "АТБ". Фото: Телеграф

Знижки триватимуть ще 12 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" впали цінники також на побутову хімію.