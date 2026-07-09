Эта хитрость заставляет тратить больше: почему хлеб и молоко в "АТБ" находятся в конце магазина

Привычная схема расположения отделов может влиять на итоговую сумму в чеке

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Заходя в популярный супермаркет "АТБ" многие могли обратить внимание, что молоко и хлеб всегда находятся в конце магазина. Может быть несколько причин, по которым используется именно эта уловка.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Gemini и он назвал два предположения, которые логично объясняют расстановку этих отделов в супермаркете.

По его словам, таким приемом пользуется не только "АТБ", но и практически все крупные продуктовые сети в мире. Данный подход основан на психологии покупателей и законах управления потоками людей.

Вынужденное путешествие по всему магазину

Первая возможная причина расположения отделов с хлебом и молоком в самом конце магазина — заставить покупателя пройтись по торговому залу. Дело в том, что хлеб, молоко и яйца — это так называемые товары-магниты и многие заходят, чтобы приобрести именно их. И если бы эти товары ставили в начале супермаркета, покупатели бы сразу их взяли и вышли.

Но размещая их в дальнем углу, супермаркет будто вынуждает покупателя пройтись по всему магазину. И пока он идет за хлебом или молоком, невольно обращает внимание на другие товары. Например, акционные шоколадки, чипсы, кофе или фрукты. По итогу, покупатель может при обрести даже то, за чем даже не собирался заходить.

Согласно статистике, 50% покупок совершают спонтанно. Проектируя длинный маршрут до базовых продуктов, ритейлеры максимизируют время, которое вы проводите в магазине. Чем дольше покупатель будет ходить между рядами, тем выше вероятность, что в его корзину упадет что-то лишнее.

К слову, ИИ указывает на интересный факт: по той же самой причине прямо у касс, где вы гарантированно проведете несколько минут в очереди, всегда лежат мелкие и дорогие товары — жвачки, батончики и влажные салфетки. Это финальная точка "капканного" маршрута супермаркета.

Почему хлеб и молоко всегда находятся в самом конце торгового зала в АТБ. Фото: Сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Логистика и обновление товара

Для зоны молочных продуктов постоянно необходимо охлаждение. Потому холодильники обычно подключаются к мощным коммуникациям, которые проще монтировать вдоль дальних стен.

Также склады и зоны разгрузки зачастую находятся сзади. Подвозить тяжелые ящики с молоком и свежие лотки с хлебом из складских помещений сразу на дальние полки просто логистически удобнее и быстрее, чем везти их через весь зал к главному входу, мешая покупателям.

Почему хлеб и молоко всегда находятся в самом конце торгового зала в АТБ. Фото: Сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Путь покупателя продуман

Эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук отметил, что в супермаркетах путь покупателя обычно продуман заранее.

Об этом он детально рассказал "Телеграфу" в материале: "Почему в супермаркете мы покупаем лишнее: маркетолог раскрыл главные уловки магазинов".

По его словам, покупателей проводят через отделы со свежими продуктами, а затем они проходят почти через весь магазин и только в конце доходят до хлеба и кассы. Из-за этого люди видят много товаров и чаще что-то покупают, даже если не планировали. Именно поэтому полки в глубине магазина обычно заполнены больше, чем передние.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему в "АТБ" не работают все кассы одновременно.