"Своя лінія" вместо мировых брендов: кассирша "АТБ" рассказала, почему из магазинов исчезают любимые товары

На месте знакомых позиций все чаще появляются товары под собственными марками сети

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Если вы хотя бы раз приходили в "АТБ" за любимым продуктом и не находили его на полке, вы не одиноки. Покупатели активно обсуждают эту особенность супермаркетов в соцсетях, а бывшая кассирша одного из магазинов рассказала, почему это может происходить.

На одном из форумов пользователь пожаловалась, что сеть регулярно убирает из своего ассортимента популярные товары и заменяет их аналогами под собственными товарными знаками.

По ее словам, вместо орешков фирмы "BigBob" появился аналог под брендом "Своя Лінія". Та же участь постигла и конфеты "Золотий віночок" от производителя "Бісквіт-Шоколад", а консервы "Аквамарин" вообще исчезли с полок.

В ответ бывшая кассирша "АТБ" объяснила, что вероятнее всего причина заключается в завершении сотрудничества с поставщиками.

"Скорее всего, не продлили договор, помните, как из АТБ пропала кола, рошен…", — написала она.

Это объясняется просто

Следует отметить, что подобная практика действительно довольно распространена среди крупных торговых сетей. Если контракт с производителем истекает и стороны не могут договориться о новых условиях сотрудничества, магазин может отказаться от определенного бренда и заменить его альтернативой.

Кроме того, эксперты по ритейлу не раз отмечали, что развитие собственных торговых марок является одним из самых прибыльных направлений для супермаркетов. Такие товары обычно обеспечивают сети более высокую маржу, а также формируют лояльность покупателей именно к магазину, а не к отдельному производителю.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему кассир в "АТБ" не может сам отменить покупку и зачем на самом деле зовут охрану.