Немцы называют это армейским червем: странное "существо" сняли на Львовщине (фото)

В сети показали необычное явление

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В лесах Львовской области заметили "живую змею" из личинок грибных комариков. Она "ползла", пересекая просеку.

Жуткое видео опубликовал один из Telegram-каналов. Возможно, вы видели их раньше, но не знали, что это.

Длинная колонна личинок выглядела как настоящее пресмыкающееся в движении. Также она имеет сходство с потоком плотной жидкости.

Колонна личинок грибных комариков. Фото: Скриншот

Как рассказал автор видео, личинки организованно передислоцируются на новое место. По его словам, внутри "змеи" находятся "поводыри", которых окружают "охранники".

Почему они это делают?

Отметим, что в период массового размножения личинки некоторых видов грибных комариков способны образовывать так называемые "змеи" или "поезда" — длинные движущиеся цепочки из тысяч особей. Такое поведение выглядит довольно необычно.

Считается, что после дождей они массово покидают слишком влажный участок и переползают туда, где условия лучше.

По другой версии, передвигаясь плотной колонной по собственной слизистой дорожке, личинки меньше теряют влагу, а длинная извивающаяся масса может отпугивать птиц и других животных, напоминая небольшую змею.

Черная "змея" из белых личинок: как это возможно

Интересно, что отдельные личинки грибного комарика белого полупрозрачного цвета. Когда же они собираются в огромную массу (сотни или тысячи экземпляров), то на расстоянии такая колонна выглядит темно-серой или почти черной. Для этого есть несколько причин:

у каждой личинки есть черная головная капсула;

тела накладываются друг на друга в несколько слоев;

между ними остается влажная грязь и лесной мусор.

Личинки грибного комарика. Фото: открытые источники

Где можно встретить ненастоящую, но "живую змею"

В Карпатах подобные "живые змеи" встречаются регулярно после продолжительных дождей, но большинство людей никогда не узнают, что это не один организм, а тысячи личинок, движущихся как единое целое.

В Европе это явление известно уже несколько столетий. У него даже есть собственные названия: по-немецки оно называется heer wurm (армейский червь), а по-английски – snake worm (змеиный червь).

Ранее энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик рассказал, что комар не может передать вирус иммунодефицита человека и гепатит из-за интересного построения слюнных желез.