Классический душ выходит из моды: эта модель делает ванну просторнее и значительно упрощает уборку

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В ванных комнатах набирает популярность новый тренд, постепенно заменяющий классические душевые кабины. Все больше людей выбирают открытые душевые с минимальным количеством перегородок и без поддона.

Такое решение помогает сделать помещение визуально более просторным и современным. Кроме того, такой дизайн упрощает уборку и подходит для небольших ванных комнат, как написали в "Mitre".

Главная особенность этого дизайна — единый пол без перепадов высоты. Вместо полностью закрытой кабины устанавливают одну стационарную стеклянную панель, которая защищает от брызг, но не разделяет пространство. Благодаря этому ванная комната кажется больше, лучше пропускает свет и выглядит более минималистично.

Впрочем, перед ремонтом специалисты советуют тщательно продумать технические детали. Пол должен иметь правильный уклон к сливу, чтобы вода не застаивалась. Также рекомендуется использовать влагостойкие материалы, качественную гидроизоляцию и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Хотя обустройство такого душа обычно обходится дороже, многие владельцы квартир считают эти затраты оправданными. Среди главных преимуществ они также называют современный вид, более простой уход, легкую уборку и ощущение большего пространства в ванной комнате.

Душевая кабинка без поддона. Фото: keramis

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие смесители заменят классический хром в кухнях и ванных комнатах в 2026 году.