Класичний душ виходить із моди: ця модель робить ванну просторішою і значно спрощує прибирання

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У ванних кімнатах набирає популярності новий тренд, який поступово замінює класичні душові кабіни. Все більше людей обирають відкриті душові з мінімальною кількістю перегородок і без піддона.

Таке рішення допомагає зробити приміщення візуально просторішим і сучаснішим. Крім того, такий дизайн спрощує прибирання та краще підходить для невеликих ванних кімнат, як написали в "Мitre".

Головна особливість цього дизайну — єдина підлога без перепадів висоти. Замість повністю закритої кабіни встановлюють одну стаціонарну скляну панель, яка захищає від бризок, але не ділить простір. Завдяки цьому ванна кімната здається більшою, краще пропускає світло і виглядає більш мінімалістично.

Втім, перед ремонтом фахівці радять ретельно продумати технічні деталі. Підлога повинна мати правильний нахил до зливу, щоб вода не застоювалася. Також рекомендується використовувати вологостійкі матеріали, якісну гідроізоляцію та забезпечити хорошу вентиляцію приміщення.

Хоча облаштування такого душу зазвичай коштує дорожче, багато власників квартир вважають ці витрати виправданими. Серед головних переваг вони також називають сучасний вигляд, простіший догляд, легше прибирання та відчуття більшого простору у ванній кімнаті.

Душова кабінка без піддону. Фото: keramis

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які змішувачі замінять класичний хром у кухнях і ванних кімнатах у 2026 році.