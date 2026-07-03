Хром уходит в прошлое: какой смеситель выбрать для кухни и ванной комнаты в 2026 году
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Дизайнеры назвали материал, который станет главным трендом в интерьере ванных комнат и кухонь
Хромированные смесители, годами считавшиеся универсальным решением для кухонь и ванных комнат, постепенно теряют популярность. На смену им в 2026 году приходит шлифованная бронза.
Почему именно ее дизайнеры называют одним из главных трендов в современном оформлении дома, рассказал портал Okdiario.
По мнению специалистов, главное преимущество такого покрытия – теплый оттенок. Он делает интерьер более уютным и дарит чувство комфорта.
Если блестящий хром часто выглядит холодным, особенно рядом с древесиной или натуральным камнем, то шлифованная бронза гармонично сочетается с разными материалами.
Еще один плюс – практичность. Матовое покрытие менее заметно собирает отпечатки пальцев, капли воды и мелкие царапины, а для ухода достаточно регулярно протирать смеситель влажной, а затем сухой мягкой тканью.
Эксперты прогнозируют, что наиболее популярными станут высокие изогнутые смесители для кухни, минималистичные модели с плавными линиями и однорычажные конструкции.
Особенно эффектно бронзовое покрытие смотрится в сочетании со светлыми столешницами, мрамором, гранитом и мебелью из натуральной древесины. Дополните такие смесители ручками мебели, светильниками или другими металлическими аксессуарами в похожем оттенке.
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