Дрожжевое тесто нужно охлаждать, а не согревать: неожиданный секрет пышной выпечки
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Благодаря "холодному методу" выпечка получается пышной и дольше не черствеет
Многие уверены, что дрожжевому тесту для подъема обязательно нужно тепло. Именно поэтому миску с тестом привычно укутывают полотенцем и ставят поближе к батарее или духовке. Но даже это не гарантирует, что тесто хорошо подниметься, а выпечка будет воздушной.
У профессиональных кулинаров есть способ добиться мягкой и воздушной текстуры — и для этого тесто нужно не согревать, а охлаждать.
Почему холодное тесто получается лучше
Дрожжи работают не только при высоких, но и при низких температурах. Просто это происходит гораздо медленнее, чем в тепле, объясняют эксперты кулинарного портала Pysznosci.
Чем дольше длится брожение, тем лучше успевает развиться структура теста. За это время глютен становится более эластичным, а внутри теста образуется множество мелких пузырьков воздуха. Именно они потом дают ту самую мягкость и пышность готовой выпечки. К тому же такое тесто дольше остаётся свежим уже после выпечки.
Как приготовить тесто по холодному методу
- Уменьшите количество дрожжей относительно обычного рецепта: для свежих дрожжей берите кубик поменьше, для сухих — уменьшайте порцию примерно на 20–30%.
- Вымешивайте тесто 8–10 минут, пока оно не станет гладким и упругим.
- Переложите тесто в достаточно просторную миску. В холодильнике оно увеличится в объёме.
- Плотно накройте миску пищевой плёнкой или крышкой, чтобы поверхность теста не заветрилась.
- Уберите тесто в холодильник на 8–12 часов.
- Перед выпечкой достаньте тесто и дайте ему постоять 30–60 минут при комнатной температуре, только после этого приступайте к формовке.
Такой способ замешивания теста особенно подходит для приготовления булочек с корицей, пирогов с фруктами или сыром.