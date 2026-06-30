Без кастрюли и пара: как быстро простерилизовать банки (видео)

Пар по всей кухне и горячие мокрые банки — главная мука сезона консервации

Сезон консервации в самом разгаре. Практически каждый рецепт заготовок на зиму предполагает стерилизацию банок. Обычно это долгий и утомительный процесс. На кухне становится жарко от пара, а стоять над кастрюлей с каждой банкой приходится очень долго. Но пропускать этот шаг нельзя, иначе консервация может испортиться.

К счастью, есть способ намного проще и быстрее — использовать вместо кастрюли с кипятком обычную духовку.

Почему сухой жар работает лучше пара

Секрет в том, что сухой жар в духовке выполняет сразу две задачи одновременно: уничтожает все микроорганизмы на стенках банки и полностью высушивает стекло. А влага — это враг заготовки, потому что даже одна-единственная капля воды на дне банки спустя месяц обернется плесенью.

После запекания в духовке банка становится сухой, будто из нее только что вышел порошок, и никакого протирания полотенцем уже не требуется.

Как стерилизовать банки в духовке — пошаговая инструкция

Помойте банки. Используйте теплую воду с небольшим количеством моющего средства, а затем тщательно ополосните каждую банку, чтобы не осталось пены.

Расставьте банки в духовке. Поставьте их на решетку горлышком вверх так, чтобы они не соприкасались друг с другом — иначе стекло может потрескаться от перепада температур именно в местах контакта.

Включите духовку на 120 градусов. Засеките 15 минут с того момента, как духовка достигнет нужной температуры. После этого банки будут готовы к использованию.

Какие банки можно ставить в духовку

В духовку без проблем можно ставить обычные стеклянные банки для хранения продуктов — без металлических или пластиковых деталей. Если на банке остались этикетки, замочите ее в теплой воде заранее, чтобы бумага отошла.

Банки с трещинами, даже самыми тонкими, как волос, использовать нельзя. Выбрасывайте их сразу.

Что делать с крышками

Крышки в духовку ставить нельзя. Резиновый уплотнитель на них не выдерживает температуру 120 градусов и деформируется. Вместо этого прокипятите крышки отдельно в кастрюле в течение трех минут, пока банки стерилизуются в духовке.