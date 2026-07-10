Дріжджове тісто потрібно охолоджувати, а не зігрівати: несподіваний секрет пухкої випічки
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Завдяки "холодному методу" випічка виходить пишною і довше не черствіє
Багато хто впевнений, що дріжджовому тісту для підйому обов’язково потрібне тепло. Саме тому миску з тістом звично загортають у рушник і ставлять ближче до батареї або духовки. Але навіть це не гарантує, що тісто добре підніметься, а випічка буде повітряною.
У професійних кулінарів є спосіб досягти м’якої та повітряної текстури – і для цього тісто потрібно не зігрівати, а охолоджувати.
Чому холодне тісто виходить краще
Дріжджі працюють не лише за високих, а й за низьких температур. Просто це відбувається набагато повільніше, ніж у теплі, пояснюють експерти кулінарного порталу Pysznosci.
Чим довше триває бродіння, тим краще встигає розвинутися структура тіста. За цей час глютен стає більш еластичним, а всередині тіста утворюється безліч дрібних бульбашок повітря. Саме вони потім дають ту саму м’якість і пухкість готової випічки. До того ж таке тісто довше залишається свіжим уже після випікання.
Як приготувати тісто за холодним методом
- Зменште кількість дріжджів порівняно зі звичайним рецептом: для свіжих дріжджів беріть менший кубик, для сухих — зменшуйте порцію приблизно на 20–30%.
- Вимішуйте тісто 8–10 хвилин, поки воно не стане гладким і пружним.
- Перекладіть тісто у достатньо простору миску. У холодильнику воно збільшиться в об’ємі.
- Щільно накрийте миску харчовою плівкою або кришкою, щоб поверхня тіста не обвітрилася.
- Поставте тісто в холодильник на 8–12 годин.
- Перед випіканням дістаньте тісто і дайте йому постояти 30–60 хвилин при кімнатній температурі, лише після цього приступайте до формування.
Такий спосіб замішування тіста особливо підходить для приготування булочок з корицею, пирогів із фруктами або сиром.