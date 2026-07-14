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Не спешите жарить рыбу: один дешевый ингредиент сделает корочку идеальной

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Жареная рыба
Жареная рыба. Фото instagram.com

Жареная рыба кажется простым блюдом, но именно во время ее приготовления многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой.

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Филе прилипает к сковороде, распадается во время переворачивания, а вместо аппетитной золотистой корочки получается пересушенная или мягкая поверхность. Оказывается, избежать этого помогает обычный кухонный ингредиент, который найдется практически в каждом доме. Кулинары объяснили, зачем перед жаркой добавлять в рыбу немного сахара и как правильно использовать этот необычный прием. Об этом сообщает "tastingtable".

Зачем перед жаркой натирать рыбу сахаром

На первый взгляд может показаться, что сахар и рыба – не слишком удачное сочетание. Однако профессиональные повара давно используют этот способ для получения равномерной золотистой корочки.

Секрет заключается в том, что при нагревании сахар быстро вступает в процесс карамелизации и способствует реакции Майяра – именно она отвечает за образование румяной корочки и насыщенного аромата при обжаривании продуктов.

В результате на поверхности рыбы образуется тонкий карамелизированный слой, который помогает удерживать природные соки внутри. Благодаря этому филе остается сочным и нежным даже после жарки.

Кроме того, небольшое количество сахара не делает блюдо сладким. Напротив, она смягчает вероятную горечь, уравновешивает вкус специй и подчеркивает естественный запах рыбы.

Как правильно использовать этот лайфхак

Перед приготовлением рыбу необходимо хорошо обсушить бумажными полотенцами. Избыток влаги мешает образованию корочки и может повлечь за собой разбрызгивание масла.

Затем рекомендуется смешать соль и сахар в пропорции примерно 2:1. По желанию к смеси можно добавить щепотку черного перца, паприки или других излюбленных специй.

Полученной смесью нужно слегка присыпать рыбу с обеих сторон. Важно не переусердствовать — слой должен быть почти незаметным.

Как правильно жарить рыбу

После этого рыбу выкладывают только на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом.

Готовить ее лучше на среднем огне. Если температура будет слишком высокой, сахар начнет быстро гореть, из-за чего вместо золотистой корочки можно получить темный нагар с горьким привкусом.

Также не следует часто переворачивать куски. Сначала нужно дождаться, пока корочка полностью сформируется, и только потом аккуратно перевернуть рыбу на другую сторону.

Какие еще ошибки портят результат

Специалисты советуют не класть рыбу на недостаточно разогретую сковороду. В таком случае она начинает выделять сок еще до образования корочки и гораздо чаще прилипает к поверхности.

Не менее важно не переполнять сковороду. Если куски лежат очень плотно, они не обжариваются, а практически тушатся в своем соке.

Для жарки лучше использовать рафинированное растительное масло с высокой температурой дымления, которое не перебивает вкус рыбы.

Почему этот способ стоит попробовать

Небольшое количество сахара не меняет вкус блюда, зато помогает получить аппетитную румяную корочку, сохранить сочность филе и сделать аромат более выразительным. Поэтому этот простой кулинарный прием давно используют профессиональные повара, а теперь его легко повторить и на домашней кухне. Даже такой, казалось бы, незначительный нюанс может заметно улучшить результат и сделать обычную жареную рыбу гораздо вкуснее.

Теги:
#Сахар #Корочка #Риба #Готовим дома