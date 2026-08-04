От дешевой консервы такого не ожидаешь: что на самом деле внутри банки с курицей "Своя лінія" (видео)

Бюджетный продукт, превзошедший ожидания покупателей

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Дешевые консервы часто покупают с предосторожностью, ведь многие не ожидают от них высокого качества. Однако одна украинка решила проверить обычную банку консервы из магазина "АТБ", и результат удивил.

Украинка под ником ugc_montage_expert приобрела куриное мясо в собственном соку от собственной торговой марки "Своя лінія" в сети "АТБ" и поделилась впечатлениями в соцсети Threads.

По словам автора сообщения, она не ожидала увидеть внутри банки качественный продукт. Однако после открытия ее удивили большие куски куриного мяса без лишних жилок и непонятной консистенции, часто встречающейся в консервах.

"Открываю банку — и вижу нормальные большие куски мяса. Без жилок. Без той странной "каши", которую часто можно встретить в консервах. Честно? Было вкусно", — написала украинка.

Она также призналась, что раньше имела определенные предубеждения по поводу такого продукта, но после дегустации изменила свое мнение. По ее словам, приятно, когда товары не разочаровывают, а наоборот превосходят ожидания.

"Теперь официально забираю свои слова обратно. Люблю, когда продукты приятно удивляют, а не наоборот", — отметила пользовательница.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" действуют скидки на популярные продукты. Местами они составляют более 60%.